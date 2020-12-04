A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu

A101 5-11 Aralık 2020 Haftanın Yıldızları Kampanyasında Hangi Ürünler Ne Kadar?

Haftanın yıldızları şimdi A101 mağazalarında yerlerini aldı.

Türkiye’nin 81 ilinde tam tamına 10.000’e yakın mağazası ile vatandaşlara hizmet veren, ürün çeşitliliği ve düşük fiyatlarla tüketicilerin en çok ilgi duyduğu perakende mağazalarının başında yer alan A101, her hafta düzenlediği Haftanın Yıldızları kampanyası ile birçok gıda ve temizlik ürünlerinde özel indirimler uygulamakta.

5-11 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan A101 Haftanın Yıldızları kampanyası her zamanki gibi bu haftada gıda ve temizlik ürünlerine özel fiyat uygulamasının yanında ikinci ürüne de %50 indirim alışveriş severleri bekliyor.