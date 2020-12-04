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A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu

A101 Haftanın Yıldızları kampanyasında hangi ürünler var? A101 Haftanın Yıldızları kampanyasındaki ürünlerin fiyatları ne kadar? A101 Haftanın Yıldızlar Kampanyası hangi tarihler arasında? 81 ilde çok fazla mağazası bulunan A101 Marketler Zinciri her hafta olduğu gibi bu haftada kampanyalarıyla vatandaşlara ucuz alışveriş imkanı sunmasından dolayı vatandaşlar Haftanın Yıldızları Kampanyasında hangi ürünler olduğunu ve fiyatlarını araştırıyorlar.

04 Aralık 2020 Cuma 23:21
A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu
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A101 5-11 Aralık 2020 Haftanın Yıldızları Kampanyasında Hangi Ürünler Ne Kadar?

Haftanın yıldızları şimdi A101 mağazalarında yerlerini aldı.

Türkiye’nin 81 ilinde tam tamına 10.000’e yakın mağazası ile vatandaşlara hizmet veren, ürün çeşitliliği ve düşük fiyatlarla tüketicilerin en çok ilgi duyduğu perakende mağazalarının başında yer alan A101, her hafta düzenlediği Haftanın Yıldızları kampanyası ile birçok gıda ve temizlik ürünlerinde özel indirimler uygulamakta.

5-11 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan A101 Haftanın Yıldızları kampanyası her zamanki gibi bu haftada gıda ve temizlik ürünlerine özel fiyat uygulamasının  yanında ikinci ürüne de %50 indirim alışveriş severleri bekliyor.

  • ABC Toz Deterjan Çeşitleri 5 Kg 22,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 12,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Ahir Kaymaklı Sürülebilir Peynir 700 gr 13,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Cipso Patates Cipsi Çeşitleri 3×36 gr 3,45 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Doğanay Şalgam Suyu 1 Litre 3,75 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Elseve Şampuan Çeşitleri 450 ml 13,90 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 12,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Finish Classic Bulaşık Makinesi Tableti 101'li 42,75 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Gillette Mach3 Tıraş Makines + 2'li Yedek Tıraş Bıçağı 29,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Highgenic Narsprin Genel Amaçlı Temizlik Sıvısı 5 Litre 13,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Inflame Enerji Tasarruflu Ampul 20 Watt 7,45 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • İpana Luxe Diş Macunu 75 ml 9,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Keskinoğlu Piliç Yaprak Döner 200 gr 4,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Milkten Tereyağı 1 Kg 38,90 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Mistral Peçete 200'lü 2,25 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Mutlukovan Süzme Çiçek Balı 1000 gr 27,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Nescafe Blend 37 Kahve 100 gr 11,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat) fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Omo Sıvı Deterjan 1950 ml 26,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Oral-B 1+1 Diş Fırçası 11,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  •  Selpak Kağıt Havlu 6'lı 10,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat) fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Snowball Sütlü Kremalı Kek Çeşitleri 50 gr 1 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Torku Şalgam Suyu 1 Litre 3,45 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Venel Çamaşır Yumuşatıcı Gülün Büyüsü 5 Litre 19,90 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
  • Zeo Siyah Zeytin 2000 gr 20,65 TL fiyatla satışa sunulacaktır.

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 23:21
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Anahtar Kelimeler:
A101KampanyaHaftanın Yıldızları5-11 Aralık
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