A101 5 - 11 Aralık 2020 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu

A101 5-11 Aralık 2020 Haftanın Yıldızları Kampanyasında Hangi Ürünler Ne Kadar?
Haftanın yıldızları şimdi A101 mağazalarında yerlerini aldı.
5-11 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olan A101 Haftanın Yıldızları kampanyası her zamanki gibi bu haftada gıda ve temizlik ürünlerine özel fiyat uygulamasının yanında ikinci ürüne de %50 indirim alışveriş severleri bekliyor.
- ABC Toz Deterjan Çeşitleri 5 Kg 22,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Ace Çamaşır Suyu 4 Litre 12,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Ahir Kaymaklı Sürülebilir Peynir 700 gr 13,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Cipso Patates Cipsi Çeşitleri 3×36 gr 3,45 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Doğanay Şalgam Suyu 1 Litre 3,75 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Elseve Şampuan Çeşitleri 450 ml 13,90 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 12,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Finish Classic Bulaşık Makinesi Tableti 101'li 42,75 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Gillette Mach3 Tıraş Makines + 2'li Yedek Tıraş Bıçağı 29,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Highgenic Narsprin Genel Amaçlı Temizlik Sıvısı 5 Litre 13,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Inflame Enerji Tasarruflu Ampul 20 Watt 7,45 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- İpana Luxe Diş Macunu 75 ml 9,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Keskinoğlu Piliç Yaprak Döner 200 gr 4,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Milkten Tereyağı 1 Kg 38,90 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Mistral Peçete 200'lü 2,25 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Mutlukovan Süzme Çiçek Balı 1000 gr 27,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Nescafe Blend 37 Kahve 100 gr 11,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat) fiyatla satışa sunulacaktır.
- Omo Sıvı Deterjan 1950 ml 26,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Oral-B 1+1 Diş Fırçası 11,95 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Selpak Kağıt Havlu 6'lı 10,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat) fiyatla satışa sunulacaktır.
- Snowball Sütlü Kremalı Kek Çeşitleri 50 gr 1 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Torku Şalgam Suyu 1 Litre 3,45 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Venel Çamaşır Yumuşatıcı Gülün Büyüsü 5 Litre 19,90 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
- Zeo Siyah Zeytin 2000 gr 20,65 TL fiyatla satışa sunulacaktır.
Son Güncelleme: 04.12.2020 23:21