A101 4 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Hangi ürünler indirimde?

Her hafta birbirinden farklı ürünleri indirime sokan Türkiye’nin en büyük marketler zincirlerinden biri olan A101, indirimli ürünlerle vatandaşlarımızı memnun etmeye devam ediyor. Buna göre A101 4 Mart 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu katalogda her hafta indirime giren ürünler bulunmaktadır. Vatandaşlarımız A101 4 Mar 2021 aktüel ürünler kataloğunu merak ediyor.

A101 4 Mart 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğunda Reeder P13 Blue Max 2020 Cep Telefonu, Filtre Kahve Makinesi, HI-LEVEL 43″ FullHD Smart Led TV, Xioami Mi TV Stick, Piranha Bluetooth Hoparlör, Samsung TR Cyclone Süpürge ve birbirinden çeşitli gıda ürünlerinin yanında ev eşyası ve kıyafetlerde de büyük indirimler yapılmaktadır.

A101 4 Mart 2021 Perşembe Aktüel Ürünler Katalogu