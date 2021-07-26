A101, 29 Temmuz tarihli aktüel ürünlerini açıkladı

A101, 29 Temmuz 2021 Perşembe gününün aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine duyurdu. Katalogdaki birbirinden hesaplı ve kaliteli ürünler A101 raflarında sahiplerini bekliyor olacak. Bebek maması, t-shirt, şort, terlik , televizyon gibi birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Peki A101’in 29 Temmuz tarihli aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler olacak?
Dikkat çeken ürünler arasında kahve makinesi ve elektrikli süpürge bulunuyor. Bu iki ürünün fiyatlarının da uygunluğu ile beraber A101 mağazalarının insanlarla dolup taşması bekleniyor.
Son Güncelleme: 26.07.2021 15:11