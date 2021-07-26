A101, 29 Temmuz tarihli aktüel ürünlerini açıkladı

A101, 29 Temmuz 2021 Perşembe gününün aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine duyurdu. Katalogdaki birbirinden hesaplı ve kaliteli ürünler A101 raflarında sahiplerini bekliyor olacak. Bebek maması, t-shirt, şort, terlik , televizyon gibi birçok ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Peki A101’in 29 Temmuz tarihli aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler olacak?

A101, birçok kampanyası ile vatandaşların cebinin dostu olmaya devam ediyor. Başarılı süper market zinciri, kampanyalarına bir yenisini ekledi. 29 Temmuz’da birçok teknolojik cihaz müşterileri tarafından satın alınmayı bekleyecek. Küçük ev aletleri, televizyonlar, kulaklıklar, çamaşır makinesi, şort, terlik ürünler de katalogda yer alan ürünlerden bazıları olacak.

Dikkat çeken ürünler arasında kahve makinesi ve elektrikli süpürge bulunuyor. Bu iki ürünün fiyatlarının da uygunluğu ile beraber A101 mağazalarının insanlarla dolup taşması bekleniyor.