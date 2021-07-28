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A101, 29 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı

A101, 29 Temmuz 2021 Perşembe tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Birbirinden kaliteli ve ucuz ürünler A101 raflarında müşterilerini bekliyor olacak. İşte o ürünler…

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:49
A101, 29 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
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Türkiye’nin kaliteli ve hesaplı alışveriş için tercih ettiği süpermarket zincirlerinden olan A101, her hafta birbirinden avantajlı ürünlerin olduğu aktüel ürünler katalogları yayınlıyor. Sevilen mağaza bu kataloglara bir yenisini daha ekledi. 29 Temmuz 2021 Perşembe tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Peki raflarda hangi ürünler yer alacak? İşte o ürünler:

- Hı – Level 55” Ultra HD Android Smart LED TV: 3,799 TL

- Toshiba 43LL2C63DT / 43LL2A63DT 43” Full HD Smart LED TV: 3,099 TL

- Hı – Level 43” Full HD Android Smart LED TV: 2,599 TL

- Piranha Bluetooth Kulaklık. 59,95 TL

- Piranha Bluetooth Hoparlör: 69,95 TL

- Philips Kulak İçi Kulaklık: 39,95 TL

- Philips 10,000 Mah Powerbank: 69,95 TL

- Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici. 89,95 TL

- Piranha Kablolu Kulaklık: 34,95 TL

- Go Smart 64 GB Smart USB Bellek. 39,95 TL

- SEG SBM 6001 / BM 6001 6 Programlı Bulaşık Makinesi: 1,999 TL

- SEG CM 580 5 Kg Çamaşır Makinesi. 1,499 TL

- Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge: 499 TL

- Nuo General Home Şarjlı Su Pompası: 29,95 TL

- Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 279 TL

- Arzum Çaycı Eko Çay Makinesi: 259 TL

- Arzum AR 5066 Nuva Saç Maşası: 79,95 TL

- Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi: 109 TL

- Nisanla Saç Kesme Makinesi: 79,95 TL

- Aynalı Banyo Dolabı: 159,95 TL

- 2 Kapaklı Çekmeceli Dolap: 189,95 TL

- Luminarc Dikdörtgen Servis Tabağı: 19,95 TL

- Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı: 20,95 TL

- Simak Borosilikat Tencere: 62,50 TL

- Paşabahçe Dondurmalık 2’ Li: 6,50 TL

- Paşabahçe Kapaklı Yağlık Sirkelik 2’ Li: 10,50 TL

- LAV Meşrubat Bardağı: 4,50 TL

- LAV Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça. 39,95 TL

- LAV Kahve Yanı Su Bardağı: 2,95 TL

- Opal Kahve Fincan Takımı: 49,95 TL

- Desenli Opel Tabak Çeşitleri: 6,50 TL

- Cam Kare Kavanoz: 11,50 TL

- Cam Kare Kavanoz: 14,95 TL

- Seramik Sunum Tabağı Çeşitleri: 4,95 TL

- Seramik Kek Kalıbı Çeşitleri: 29,50 TL

- Ahşap Standlı Papatya Kahvaltılık 6’ Lı: 64,95 TL

- Pasta Börek Ve Borcam Taşıma Kabı: 14,95 TL

- Silikon Buzluk: 6,50 TL

- Erzak Kabı 3’ Lü: 14,95 TL

- Küçük Boy Kayık Tabak: 1,95 TL

- Masa Üstü Baharat Seri 6’lı: 15,95 TL

- Süzgeç Ve Un Eleği: 5,50 TL

- Lux Pratik Sarımsak Ezici: 6,95 TL

- MGS Oyuncak Kale Ve Pota Seri: 74,95 TL

- MGS Oyuncak Üç Katlı Otopark: 59,95 TL

- Go Kidy Oyuncak Kova Slime: 23,95 TL

- Oyuncak Sevimli Araçlar: 19,95 TL

- Oyuncak Meyve Desenli Gitar: 19,95 TL

- Crossbow Ok – Yay Seti: 19,95 TL

- Çok Amaçlı Çanta: 24,95 TL

- Toprak Saksıda Citronelia Mum: 14,95 TL

- Gırgır: 5,50 TL

- Desenli Çöp Kovası: 22,50 TL

- Vakumlu Hurç 3’ Lü: 11,50 TL

- Mikrofiber Plaj Havlusu: 29,95 TL

- Bayan Deniz Şortu: 14,95 TL

- Bay Deniz Şortu: 14,95 TL

- Dijital Baskılı Bay Deniz Şortu: 17,95 TL

- Çocuk Deniz Şortu: 11,95 TL

- Dijital Baskılı Çocuk Deniz Şortu: 15,95 TL

- Kilim 120 X 180 Cm: 42,95 TL

- Kilim 100 X 200 Cm: 39,95 TL

- Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti: 249,95 TL

- Mermer Desenli Masa Sandalye Seti: 219 TL

- Katlanabilir Alüminyum Kamp Sehpası: 129 TL

- 2 Kişilik Çadır: 129,95 TL

- Airbed Tek Kişilik Otomatik Şişme Yatak: 249,95 TL

- Katlanabilir Alüminyum Kamp Sandalyesi: 79,95 TL

- Büyük Boy Tavla: 41,95 TL

- Plastik Okey Takımı: 56,95 TL

- Kappa Halı Saha Ayakkabısı: 59,95 TL

- Kappa Bay Spor Ayakkabı 41 – 43 Numara: 59,95 TL

- Kappa Bay Spor Ayakkabı 40 – 43 Numara: 69,95 TL

- Kappa Bayan Spor Ayakkabı: 69,95 TL

- Babay Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri: 74,95 TL

- Baby Turco Doğadan Islak Bebek Havlusu 3 X 60 Adet: 12,95 TL

- Agiss Ağda Bantı 25 Mt: 9,95 TL

- Agiss Isıtıcılı Ağda Seti. 29,95 TL

- Agiss Kartuş Ağda 100 Ml: 6,95 TL

- Bref Power Aktiv Klozet Blok 2’ Li: 12,95 TL

- Viking Premium Sprey Çok Amaçlı Temizleyici 1 L: 8,95 TL

- Viking Premium Sprey Mutfak Temizleyici 1 L: 8,95 TL

- Viking Premium Jel WC Temizleyici 1 L: 8,95 TL

- Viking Premium Sprey Banyo Temizleyici 1 L: 8,95 TL

- Tadım Fıstıxx Çıtır Kaplamalı Yer Fıstığı Çeşitleri: 9,75 TL

- Lay’ S / Ruffles Patates Cipsi: 7,95 TL

- Doritos Baharatlı Mısır Cipsi: 7,95 TL

- Şahin Dana Salam 250 G: 15,95 TL

- Nut Master Kakaolu Fındık Ezmesi 720 G: 16,95 TL

- Peynes Süzme Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg: 19,95 TL

- Beşler Gold Dana Kangal Sucuk: 18,95 TL

- Fistux Fıstık Ezmesi Çeşitleri: 16,95 TL

- Activia Shot Yoğurtlu Probiyotik İçecek Şeşitleri 6’ Lı: 12,95 TL

- Yörükoğlu Vitaminli Ve Mineralli Yarım Yağlı Süt 1 L: 5,95 TL

- Golf Maraşım Keçi Sütlü Dondurma 500 Ml: 16,95 TL

- Ala Çiftçi Keten Tohumu 500 G: 7,95 TL

- Bebeto Yumuşak Şeker Çeşitleri. 1,25 TL

- Fellas Meyve Bar Çeşitleri: 2,95 TL

- Züber Loqum Hindistan Cevizi Kaplı Meyve Topu Çeşitleri: 5,95 TL

 

 

 

 


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:49
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Anahtar Kelimeler:
29 Temmuz 2021 Perşembe Tarihli Aktüel ürünlerA101
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