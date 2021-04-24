A101 29 Nisan 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınladı

29 Nisan Perşembe günü A101 marketlerde pek çok ürün indirimli fiyatlardan müşterilerle buluşacak. Toshiba ve Samsung televizyonların yanı sıra yazıcı ve telefon gibi teknolojik aletler de satışa sunulacak.

Ayrıca beyaz eşya kategorisinde çamaşır ve bulaşık makinelerinin yanı sıra, bluetooth kulaklık, hoparlör, araç sarjı, pwerbank, USB, klavye ve Mouse seti gibi teknolojik ürünler 29 Nisan günü mağazalarda olacak. Teknolojik alelerin yanı sra masa, bank, sandalye gibi ürünler de gelecek. İşte 29 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu…

29 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu: