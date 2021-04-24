İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

A101 29 Nisan 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınladı

A101 zincir marketler indirimli ürünleri müşterilerine sunmaya devam ediyor. 29 Nisan tarihinde A101 marketlerde teknolojik aletlerin yanı sıra gıda, kozmetik gibi pek çok farklı ürün indirimli fiyatları ile raflarda olacak.

24 Nisan 2021 Cumartesi 03:58
A101 29 Nisan 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınladı
Takip Et:

29 Nisan Perşembe günü A101 marketlerde pek çok ürün indirimli fiyatlardan müşterilerle buluşacak. Toshiba ve Samsung televizyonların yanı sıra yazıcı ve telefon gibi teknolojik aletler de satışa sunulacak.

Ayrıca beyaz eşya kategorisinde çamaşır ve bulaşık makinelerinin yanı sıra, bluetooth kulaklık, hoparlör, araç sarjı, pwerbank, USB, klavye ve Mouse seti gibi teknolojik ürünler 29 Nisan günü mağazalarda olacak. Teknolojik alelerin yanı sra masa, bank, sandalye gibi ürünler de gelecek. İşte 29 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu…

29 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu:

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 03:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
A101Aktüel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan Cuma 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü, kaçıncı gece? 2021 Ramazan ayı takvimi
23 Nisan Cuma 2021 Ramazan ayının kaçıncı günü, kaçıncı gece? 2021 Ramazan ayı takvimi
Oruç nasıl açılır? Oruç açarken hangi dualar okunmalı?
Oruç nasıl açılır? Oruç açarken hangi dualar okunmalı?
Günlük burç yorumları; 24 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 24 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları
Köydeki eve elektrik aboneliği nasıl alınır? Köy evlerine elektrik aboneliği şartları
Köydeki eve elektrik aboneliği nasıl alınır? Köy evlerine elektrik aboneliği şartları
Bim 30 Nisan 2021 Cuma indirimli ürünleri
Bim 30 Nisan 2021 Cuma indirimli ürünleri
23 Nisan 2021 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati
23 Nisan 2021 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati

Popüler Haberler

Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kimdir, nereli yaşı kaç?
100.000 tl ye hangi araba alınır 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlar için düz kısa saç modelleri 2021
2021 yılında torun bakım maaşı devam edecek mi? Torun bakım parası nasıl alınır
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
30000 tl ye alınabilecek en iyi otomobil markaları 2021
Brütten nete maaş hesaplaması 2021
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Maraşlı 14. bölüm ATV canlı izle - 19 Nisan 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle
Fiili hizmet süresi zammı neye göre hesaplanır? Fiili hizmet süresi zammında yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerekir?
Atv canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
23 Nisan koranavirüs tablosu açıklandı.
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Evde bakım maaşı Nisan 2021 ödenmeye başladı mı? 24 Nisan 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 24 Nisan 2021 Cumartesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Nisan 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Kanal D canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.