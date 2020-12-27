A101 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye’nin farklı noktalarındaki binlerce mağazası ile milyonlarca insana avantajlı ürünler sunan A101 marketlerde her hafta aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. Kapsamındaki aktüel ürünler arasında elektronikten temizlik eşyalarına, kadın-erkek giyimden mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı ürünü bulunduran A101 tüm bu ürünleri son derece uygun fiyatlar ile müşterilerine sunuyor. Son olarak A101 tarafından yayımlanan 29 Aralık Salı günü aktüel ürünler kataloğunda da birbirinden kullanışlı ürünler uygun fiyatlar üzerinden satışa sunuldu. Vatandaşlar ise A101 29 Aralık aktüel ürünlerine araştırmaya başladılar. Aşağıdaki kısımda A101 marketlerde 29 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu yer alıyor.