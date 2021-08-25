A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu

Türkiye’de binlerce şubesi bulunan A101 her hafta birçok ürünü indirimli fiyatlar ile müşterilerine sunmaya devam ediyor. A101’de 26 Ağustos 2021 Perşembe günü raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta kırtasiye ürünleri, okul çantası gibi okula hazırlık ürünleri öne çıkarken LED TV, cep telefonu, çamaşır makinesi, solo fırın, buzdolabı ve blender seti gibi her evin ihtiyacı ürünler de kampanyalı fiyatlarıyla satışa çıkacak.

A101 26 Ağustos 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu