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A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki ürünler büyük beğeni topladı!

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen marketlerinden biri olan A101'in 24 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda birbirinden kullanışlı ürünlerin oldukça uygun fiyatlar üzerinden satışa sunulduğu görüldü. Birçok vatandaş ürünlere büyük ilgi ve beğeni gösterdi...

24 Aralık 2020 Perşembe 02:54
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki ürünler büyük beğeni topladı!
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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen marketlerinden olan A101 her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Türkiye’deki binlerce şubesi ile milyonlarca insana avantajlı fiyatlar üzerinden kullanışlı ürünleri sunan A101 marketlerde 24 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogda birbirinden çeşitli ürünlerin A101 market raflarına dizildiği ifade edildi.

24 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında en çok dikkat çeken ürünler arasında Toshiba Led TV, Ahşap kabinli dijital piyano, elektronik org ve tekerlekli takım çantası ön plana çıktı. Aşağıdaki kısımda 24 Aralık tarihinden itibaren tüm A101 marketlerde satışa sunulacak olan aktüel ürünler ve fiyatları yer alıyor.



Son Güncelleme: 24.12.2020 02:54
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A101Aktüel ürünlerA101 Aktüel
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