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A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye'nin en çok tercih edilen marketlerinden olan A101'de 24 Aralık tarihi için aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi 24 Aralık kataloğunda da birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlar üzerinden raflara dizildi...

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:51
A101 24 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
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Türkiye’nin her yerindeki binlerce şubesi ile ülkenin en çok ziyaret edilen marketlerinden biri olan A101’de her hafta aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. Birbirinden kullanışlı ürünleri oldukça uygun fiyatlar üzerinden satışa sunan A101 her hafta yeni aktüel ürünler ile izleyicilerinin karşısına çıkarıyor. Son olarak A101 tarafından yayımlanan 24 Aralık aktüel ürünler listesine bakıldığında da birbirinden farklı ürünlerin oldukça uygun fiyatlarla satışa sunulduğu görülüyor.

A101 24 Aralık aktüel ürünlerine bakıldığında en çok elektronik org, piyano, tost makinesi, çelik su ısıtıcı ve bluetooth kulaklık dikkat çekiyor. Aşağıdaki kısımda tüm A101 marketlerinde 24 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yer alıyor.



Son Güncelleme: 19.12.2020 17:51
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A101Aktüel ürünlerAktüel
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