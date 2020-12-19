A101 24 Aralık – 31 Aralık 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu

Önümüzdeki hafta 24 Aralık - 31 Aralık 2020 tarihleri ​​arasında A101 marketlerinde Perşembe günü aktüel ürün kataloğunda inceleyebilirsiniz. A101 kampanyasında Noel oyunları, süslemeler ve kaplar sizleri bekliyor.

A101 Aldın Aldın kampanyası kapsamında valiz, terlik, çeşitli ev aletleri ve giyim ürünlerinde indirimli fiyatlar sağlanmaktadır. A101 raflarında Piranha marka matkaplar, testereler ve vidalama ürünlerini bulabilirsiniz.

31 Aralık’a kadar HI-LEVEL ve Toshiba TV'yi tüm A101 şubesinde bulabilirsiniz.