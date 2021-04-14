A101 22 Nisan 2021 indirimli satılacak aktüel ürünler kataloğu

A101 marketlere 22 Nisan günü gelecek olan kampanyalı ürünler alıcılar tarafından araştırılıyor. Aktüel ürünler kampanyası dahilinde satılacak olan ürünleri haberimizde yer alan A101 broşürlerinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

A101’de 22 Nisan günü Toshiba 58” Ultra HD Smart Led televizyon 4.999 TL olarak satışa sunulacak. Huawei Y5 cep telefonu 1.599 TL ve yine Robot roomba 606 süpürge de 1.599 TL üzerinden satılacak.

Fantom Dc500 dik süpürge ise 229 TL olarak satılacak. Bunların yanı sıra 4 kapaklı mutfak dolabı, ayakkabı dolabı ve daha birçok indirimli ürün alıcılarını bekliyor.