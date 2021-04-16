A101 22 Nisan 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli ürünler broşürü

A101 marketler zinciri 2008 yılında ülke genelinde 101 mağaza birden açarak faaliyetlerine başlamıştı. Bu tarihten itibaren gördüğü yoğun ilgiden dolayı tüm Türkiye genelinde, hatta farklı ülkelerde bile mağazalar açtı.
A101 22 Nisan 2021 Aldın Aldın Kampanyası
- Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led Tv 4.499 TL
- Onvo 55" Ultra HD Ultra HD Android Smart Led Tv 3.799 TL
- Onvo 32" Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 1.599 TL
- Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.599 TL
- Piranha 8" Tablet 649 TL
- Xiaomi Yürüyüş Bandı 3.199 TL
- Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 999 TL
- SEG Buzdolabı 1.799 TL
- FLAVEL Çamaşır Makinesi 1.599 TL
- FLAVEL Bulaşık Makinesi 1.699 TL
- Triathlon Işıklı Scooter 124,95 TL
- Piranha Akıllı Drone 229,95 TL
- Roomba 606 Robot Süpürge 1.599 TL
- Arzum Steamporo Seramik Tabanlı Ütü 219 TL
- Nisanla El Bakım Seti 49,95 TL
- Nisanla AS3005 Kablosuz Tıraş Makinesi 49,95 TL
- Nisanla Kulak Burun Kılı Alma Makinesi 14,95 TL
- Fantom Carbon Dik Süpürge 229 TL
- Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 279 TL
- Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 329 TL
- Taç Aksu Tava Sahan Seti 99,95 TL
- Sinbo Kırmızı Döküm Tencere 24 cm 149,95 TL
- Papilla Midi Set 34,95 TL
- Nehir Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 65 TL
- French Press 1000 cc 22,50 TL
- Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 32,50 TL
- Benekli Oval Kase 9,95 TL
- Benekli Kapaklı Kase 3,50 TL
- Kelebek Figürlü Cam Kavanoz 1,7 Litre 11,95 TL
- Kelebek Figürlü Cam Kavanoz 1,5 Litre 9,95 TL
- LAV Cam Kase 345 cc 2,95 TL
- Ayaklı Cam Meyvelik 19,95 TL
- Cam Sürahi Çeşitleri 1,6 Litre 9,95 TL
- Kilitli Saklama Kabı 14,95 TL
- Saklama Kabı Seti 4'lü 7,95 TL
- Solingen Bıçak Seti 3'lü 22,50 TL
- Bulaşıklık Çeşitleri 9,95 TL
- Buzdolabı Düzenleyici 9,95 TL
- Süzgeç / Un Eleği 5,50 TL
- Badya Seti 3'lü 11,95 TL
- Trend Saklama Kabı 3'lü 8,95 TL
- Bas-Aç Mikrodalga Saklama Kabı Seti 6,95 TL
- Vakumlu Silikon Kaplama Ürünler 15,95 TL
- Lisanslı ve Desenli Bardak Çeşitleri 2,50 TL
- Dolu Sahara Akülü Araba 1.299 TL
- 12 Jant Bisiklet 199 TL
- Lisanslı Twistable Scooter 119,95 TL
Son Güncelleme: 16.04.2021 12:25