A101 22 Nisan 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli ürünler broşürü

Türkiye’nin her ilinde ve ilçesinde binlerce şubesi olanmarketler zinciri, yaptığı kampanyalarda müşterilerinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. A101, 22 Nisan 2021 tarihinde küçük ev aletleri, cep telefonu, televizyon, ev tekstil ürünler, elektrikli el aletleri, oyuncaklar ve mutfak gereçlerindekampanyası düzenliyor.

A101 marketler zinciri 2008 yılında ülke genelinde 101 mağaza birden açarak faaliyetlerine başlamıştı. Bu tarihten itibaren gördüğü yoğun ilgiden dolayı tüm Türkiye genelinde, hatta farklı ülkelerde bile mağazalar açtı.

A101 22 Nisan 2021 Aldın Aldın Kampanyası