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A101 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye'de 10.000'den fazla şubesi ile milyonlarca vatandaşa hizmet götürmeye devam eden A101 marketlerde 21 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogda elektronikten gıdaya, mutfak eşyalarından banyo malzemelerine ve otomobil ürünlerinden müzik aletlerine kadar birçok ürüne yer verildi...

17 Ocak 2021 Pazar 17:34
A101 21 Ocak aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
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Türkiye’nin en çok ziyaret edilen marketlerinden olan A101 marketlerinde her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler raflara dizilmeye devam ediyor. Her hafta satışa sunduğu birbirinden uygun fiyatlı ürünler ile müşterilerine hizmet vermeye devam eden A101 marketlerde bu hafta elektronikten otomobil ürünlerine, spor aletlerinden müzik aletlerine kadar birçok farklı türdeki ürüne yer verildi.

A101 marketler tarafından yayımlanan 21 Ocak 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında en çok A+ buzdolabı, A++ çamaşır makinesi, Oppo akıllı cep telefonu, smart televizyonlar ve Piranha’nın otomobiller için sunduğu ürünler dikkat çekti. Aşağıdaki kısımda A101 marketlerde 21 Ocak 2021 tarihinden itibaren satışa sunulacak olan aktüel ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğu yer alıyor.



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:34
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Anahtar Kelimeler:
A101AktüelAktüel ürünler
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