A101 21 Ocak – 28 Ocak 2021 aktüel kampanya indirimli ürünler broşürü

A101 21 Ocak 2021 “Aldın aldın” ürünler kataloğu

Türkiye’de binlerce şubesi bulunanmarketlerin2021 tarihli “” ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın ürünleri arasında Hı-Level 55 ekran ultra HD android smart Led TV, SEG çamaşır makinası, SEG buzdolabı, SEG mekanik silindirik termosifon 65Lt ve araç aksesuarları öne çıkıyor. Uygun fiyatlı onlarca ürün 21 Ocak Perşembe gününden itibaren A101 marketlerindeki yerini alacak.