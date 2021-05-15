A101 20 Mayıs 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli satılacak ürünler

A101 marketlerde sınırlı sayıda ‘’Aldın Aldın’’ ürünleri

20 Mayıs tarihi itibariyle elektronik ürünler, tekstil ürünleri, mutfak eşyaları ve oyuncaklardan oluşan ‘’Aldın Aldın’’ kampanyası devam ediyor.

2008 senesinde ülke genelinde 101 mağaza ile hizmet sunmaya başlayan ve zamanla mağazalarını çoğaltarak 81 ilde 10001 mağaza ile faaliyet gösteren A101, ürün çeşitliliği ve ucuz fiyatlarıyla tüketicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. A101 marketlerde farklı kategorilerde birçok indirimli ürün bulunuyor.

Her hafta en çok takip edilen ‘’Aldın Aldın’’ kampanyasında 20 Mayıs itibariyle aşağıda verilen ürünler satılacak: