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A101 20 Mayıs 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli satılacak ürünler

20 Mayıs A101 Aldın Aldın ürünler listesi dopdolu! A101 20 Mayıs 2021 Aldın Aldın kampanyası dahilinde olan indirimli ürünler tüketicinin beğenisine sunuldu. A101 süper indirimleriyle şaşırtmaya devam ediyor. 20 Mayıs itibariyle geçerli olacak indirim kampanyası detayları içeriğimizde...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:01
A101 20 Mayıs 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli satılacak ürünler
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A101 marketlerde sınırlı sayıda ‘’Aldın Aldın’’ ürünleri

20 Mayıs tarihi itibariyle elektronik ürünler, tekstil ürünleri, mutfak eşyaları ve oyuncaklardan oluşan ‘’Aldın Aldın’’ kampanyası devam ediyor.

2008 senesinde ülke genelinde 101 mağaza ile hizmet sunmaya başlayan ve zamanla mağazalarını çoğaltarak 81 ilde 10001 mağaza ile faaliyet gösteren A101, ürün çeşitliliği ve ucuz fiyatlarıyla tüketicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. A101 marketlerde farklı kategorilerde birçok indirimli ürün bulunuyor.

Her hafta en çok takip edilen ‘’Aldın Aldın’’ kampanyasında 20 Mayıs itibariyle aşağıda verilen ürünler satılacak:

  • Onvo 50" Ultra Hd Smart Led Tv 3.299 TL
  • HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Tv 2.299 TL
  • Reeder P13 Blue Max 2020 Cep Telefonu 1.699 TL
  • Philips Kablolu Gaming Mouse 129 TL
  • Philips Kablosuz Mouse 49,95 TL
  • Piranha Akıllı Bileklik 59,95 TL
  • Piranha Bluetooth Hoparlör 64,95 TL
  • Piranha 2033 Kulak içi Kulaklık 12,95 TL
  • GoSmart BT03 Bluetooth Kulaklık 29,95 TL
  • SEG No-Forst Buzdolabı 520 Litre 2.799 TL
  • Flavel 3 Çekmeceli Dondurucu 949 TL
  • SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi 1.499 TL
  • Erinöz Askılı Salıncak 1.499 TL
  • Yatarlı 3 Kişilik salıncak 1.999 TL
  • Gölgelikli Salıncak 349,95 TL
  • 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 299 TL
  • Dekoratif 5 Raflı Kitaplık 189,95 TL
  • Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 39,95 TL
  • Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 79,95 TL
  • Arzum Starry El Blender Seti 199 TL
  • Nisanla Akıllı Banyo Baskülü 99,95 TL
  • Kiwi Çubuk El Blender 79,95 TL
  • Nisanla Şarjlı Epilatör 99,95 TL
  • Polosmart Yüz Temizleme Cihazı 34,95 TL
  • Nisanla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Cihazı 59,95 TL
  • Keramika Seramik Kahvaltı Seti 19 Parça 119,95 TL
  • Luminarc Opal Fırın Kabı 36,50 TL
  • Luminarc Opal Servis Tabağı 19,95 TL
  • Luminarc Pizza Tabağı 19,95 TL
  • Luminarc Opal Kase 19,95 TL
  • Brita Marella Filtreli Sürahi 3,5 Litre 99,95 TL
  • Papilla Tava Seti 3'lü 75 TL
  • Kale Desenli Thermo Piknik Sepeti 49,95 TL
  • Yaylı Çırpıcı 6,50 TL
  • Sinbo Emaye Kek ve Turta Kalıbı 22,50 TL
  • Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TL
  • Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 24,95 TL
  • Juno Erkek Terlik Çeşitleri 14,95 TL
  • Juno Parmak Arası Terlik Çeşitleri 9,95 TL
  • Juno Bayan Terlik Çeşitleri 14,95 TL
  • Lisanslı Çocuk Parmak Arası Terlik 11,95 TL

Son Güncelleme: 15.05.2021 13:01
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A101Aldın AldınIndirim
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