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A101 20 - 26 Mart 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası broşürü

Her hafta olduğu gibi önümüzdeki haftanın da indirimli ürünleri 10001 mağazası ile A101 şubelerinde uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Birden fazla ürün 20-26 Mart tarihleri arasında A101 mağazalarında sizleri bekliyor.

19 Mart 2021 Cuma 23:47
A101 20 - 26 Mart 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası broşürü
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Haftanın Yıldızları tüm A101 Mağazalarında...

Türkiye'nin 81 şehrinde 10001 mağazası ile faaliyet gösteren, ürün çeşitliliği ve uygun fiyatlarıyla tüketicinin en çok ilgi gösterdiği Perakende mağazaların başında gelen A101, her hafta düzenlediği "Haftanın Yıldızları" kampanyası ile birden fazla gıda ve temizlik ürününde özel indirimler düzenliyor.

20 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olan "A101 Haftanın Yıldızları" kampanyasında her hafta olduğu gibi bu haftada bir sürü gıda ve temizlik ürününde özel fiyat, ikinci üründe %50 indirim müşterilerini bekliyor.

  • Papia Kağıt Havlu 6'lı 11,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
  • Nestle 1927 Çikolata Paketi 4x60 gr 11,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
  • Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri 400 gr 13,50 TL
  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1000 gr 30,75 TL
  • Torku Toz Şeker 3 Kg 17,95 TL
  • Karper Sürülebilir Üçgen Peynir 32x12,5 gr 15,95 TL
  • Piliç Salam Çeşitleri 850 gr 7,75 TL
  • Nimet Dondurulmuş Su Böreği 800 gr 14,95 TL
  • Dr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr 9,95 TL
  • Çerezya Kavrulmuş Ay Çekirdeği Çeşitleri 250 gr 5,25 TL
  • Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 15,95 TL
  • Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 3080 ml 24,25 TL
  • Venel Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre 19,90 TL
  • Palmolive Naturals Duş Jeli 500 ml 10,95 TL
  • Miss Arap Sabunu 1000 ml 6,95 TL
  • Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 5,25 TL
  • HighGenic Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 6,25 TL
  • Gillette Mach 3 Tıraş Makinesi + 2'li Yedek Bıçak 36,95 TL
  • Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 10,95 TL
  • Mistral Peçete 100'lü 2,45 TL
  • Mistral Kağıt Mendil 10'lu 2,50 TL
  • Mendiva Islak Havlu 56'lı 2,45 TL
  • İpana Luxe Diş Fırçası 75 ml 10,95 TL
  • Oral-B Diş Fırçası 1+1 12,95 TL
  • Hi-Level 32 GB USB Bellek 31,95 TL


Son Güncelleme: 19.03.2021 23:47
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Anahtar Kelimeler:
A101Haftanın YıldızlarıIndirimli ürünler
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