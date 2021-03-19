A101 20 - 26 Mart 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası broşürü

Haftanın Yıldızları tüm A101 Mağazalarında...
20 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olan "A101 Haftanın Yıldızları" kampanyasında her hafta olduğu gibi bu haftada bir sürü gıda ve temizlik ürününde özel fiyat, ikinci üründe %50 indirim müşterilerini bekliyor.
- Papia Kağıt Havlu 6'lı 11,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
- Nestle 1927 Çikolata Paketi 4x60 gr 11,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
- Ahir Tam Yağlı Taze Tost Peyniri 400 gr 13,50 TL
- Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1000 gr 30,75 TL
- Torku Toz Şeker 3 Kg 17,95 TL
- Karper Sürülebilir Üçgen Peynir 32x12,5 gr 15,95 TL
- Piliç Salam Çeşitleri 850 gr 7,75 TL
- Nimet Dondurulmuş Su Böreği 800 gr 14,95 TL
- Dr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr 9,95 TL
- Çerezya Kavrulmuş Ay Çekirdeği Çeşitleri 250 gr 5,25 TL
- Fax Sıvı Sabun Çeşitleri 4 Litre 15,95 TL
- Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 3080 ml 24,25 TL
- Venel Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre 19,90 TL
- Palmolive Naturals Duş Jeli 500 ml 10,95 TL
- Miss Arap Sabunu 1000 ml 6,95 TL
- Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml 5,25 TL
- HighGenic Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 6,25 TL
- Gillette Mach 3 Tıraş Makinesi + 2'li Yedek Bıçak 36,95 TL
- Mistral Tuvalet Kağıdı 12'li 10,95 TL
- Mistral Peçete 100'lü 2,45 TL
- Mistral Kağıt Mendil 10'lu 2,50 TL
- Mendiva Islak Havlu 56'lı 2,45 TL
- İpana Luxe Diş Fırçası 75 ml 10,95 TL
- Oral-B Diş Fırçası 1+1 12,95 TL
- Hi-Level 32 GB USB Bellek 31,95 TL
Son Güncelleme: 19.03.2021 23:47