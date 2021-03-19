A101 20 - 26 Mart 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası broşürü

Haftanın Yıldızları tüm A101 Mağazalarında...

Türkiye'nin 81 şehrinde 10001 mağazası ile faaliyet gösteren, ürün çeşitliliği ve uygun fiyatlarıyla tüketicinin en çok ilgi gösterdiği Perakende mağazaların başında gelen A101, her hafta düzenlediği "Haftanın Yıldızları" kampanyası ile birden fazla gıda ve temizlik ürününde özel indirimler düzenliyor.

20 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olan "A101 Haftanın Yıldızları" kampanyasında her hafta olduğu gibi bu haftada bir sürü gıda ve temizlik ürününde özel fiyat, ikinci üründe %50 indirim müşterilerini bekliyor.