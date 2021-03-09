İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

A101 18 Mart – 25 Mart 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu

Bir zamanlar ara ara gerçekleştirilen aktüel ürünler kampanyaları zaman geçtikçe daha sık uygulanmaya başlanmış, şimdilerde ise birçok market zinciri tarafından her hafta düzenlenmektedir. Aktüel ürünler adı altında en çok dikkat çeken marketlerden bir tanesi ise A101'dir. Peki A101 18 Mart- 25 Mart 2021 tarihlerinde hangi ürünler var? Aktüel indirimli ürünler kataloğu...

09 Mart 2021 Salı 20:02
A101 18 Mart – 25 Mart 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Takip Et:

Bu hafta A101 aktüel ürünler adı altında geleceklerin süre zarfı belli oldu. A101 aktüel ürünler 18 Mart tarihinde başlayacak ve 25 Mart 2021 tarihinde bitecek. Tabii bu tarihin ardından A101 yeni bir aktüel ürünler haftası düzenleyecektir. Bu hafta A101’de neler olduğunu paylaşacağımız kataloglardan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. A101’de Kiwi markalı el blenderı ve sensörle çalışan sıvı sabunluk sistemi indirimli fiyatlar ile satışa sunulacak.

 

Piranha markalı benzinli ağaç için testere, sıcak hava tabanca ile 12 voltluk aküye sahip vidalama aleti ucuz fiyatlarla müşterilere sunulacak. Özellikle dikkat çeken ürün ise akülü vidalama li-on pili en ucuz çözümlerden.

 

Toshina televizyon, Robot roomba 606, Lenova m10 tablet bilgisayar, kiwi buharlı kırışlık gideren makine ile kiwi türk kahvesi için makine ve fantom elektrikli süpürge haftanın gözde ürünlerinden.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
A101A101 Aktüel ürünlerAktüel ürünlerKampanyalı ürünler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
​2021 yılı hac ve umre ibadeti yapılacak mı? 2021 yılı hac ibadeti yapılacak mı?
​2021 yılı hac ve umre ibadeti yapılacak mı? 2021 yılı hac ibadeti yapılacak mı?
İzmir Narlıdere metro hattı inşaatı ne zaman açılacak? Narlıdere metro güzergahı ve durakları nerelerde olacak?
İzmir Narlıdere metro hattı inşaatı ne zaman açılacak? Narlıdere metro güzergahı ve durakları nerelerde olacak?
SGK hizmet dökümündeki K – Ş – S harfleri anlamları nedir?
SGK hizmet dökümündeki K – Ş – S harfleri anlamları nedir?
Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Psikolojik şiddete karşı kadın ne yapmalı?
Şiddete uğrayan kadın ne yapmalı? Psikolojik şiddete karşı kadın ne yapmalı?
A101 Borosilikat cam cezve özellikleri
A101 Borosilikat cam cezve özellikleri
Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılış tarifi
Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılış tarifi

Popüler Haberler

Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak? Fox TV 2021 Savaşçı yeni sezon oyuncuları
​2021 yılı hac ve umre ibadeti yapılacak mı? 2021 yılı hac ibadeti yapılacak mı?
İzmir Narlıdere metro hattı inşaatı ne zaman açılacak? Narlıdere metro güzergahı ve durakları nerelerde olacak?
SGK hizmet dökümündeki K – Ş – S harfleri anlamları nedir?
Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı nasıl yapılır? Tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılışı
Asgari ücret ne zaman vergi dilimine girer? 2021 Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor?
Masumlar Apartmanı Safiye neden sürekli temizlik yapıyor? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Neden çöp topluyor? Dispozofobi hastalığının tedavisi nasıldır?
120 ay vadeli kentsel dönüşüm kredisi nasıl alınır?
Galatasaray eşya piyangosu ne zaman açıklanacak? Nesine.com GS çekiliş sonuçları ne zaman belli olur?
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ne devam edecek mi? GS UEFA Avrupa Ligi’ne nasıl devam eder, olasılıklar neler?
Kanalların yayın akışları 17 Eylül Salı- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Emeklilik başvurusu nasıl yapılır, emeklilik başvurusunda gerekli evraklar nelerdir? 2021 erken emeklilik şartları
Halit Özgür Sarı kimdir? Kırmızı Oda dizisinin Doktur Murat'ı hayatı ve biyografisi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakteri kimdir? Pelin Akil kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esra karakteri kimdir?
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil hakkında bilgiler
9 Mart 2021 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 9 Mart 2021 Salı Koronavirüs sonuçları
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı ne? Hira Su Yıldız oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.