A101 18 Mart – 25 Mart 2021 aktüel indirimli ürünler kataloğu

Bu hafta A101 aktüel ürünler adı altında geleceklerin süre zarfı belli oldu. A101 aktüel ürünler 18 Mart tarihinde başlayacak ve 25 Mart 2021 tarihinde bitecek. Tabii bu tarihin ardından A101 yeni bir aktüel ürünler haftası düzenleyecektir. Bu hafta A101’de neler olduğunu paylaşacağımız kataloglardan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. A101’de Kiwi markalı el blenderı ve sensörle çalışan sıvı sabunluk sistemi indirimli fiyatlar ile satışa sunulacak.

Piranha markalı benzinli ağaç için testere, sıcak hava tabanca ile 12 voltluk aküye sahip vidalama aleti ucuz fiyatlarla müşterilere sunulacak. Özellikle dikkat çeken ürün ise akülü vidalama li-on pili en ucuz çözümlerden.

Toshina televizyon, Robot roomba 606, Lenova m10 tablet bilgisayar, kiwi buharlı kırışlık gideren makine ile kiwi türk kahvesi için makine ve fantom elektrikli süpürge haftanın gözde ürünlerinden.