A101 17 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve tercih edilen marketlerinden olan A101 marketler her hafta düzenlediği aktüel ürünler kataloğunu 17 Aralık haftası için de açıkladı. A101 tarafından yayımlanan 17 Aralık aktüel ürünler kataloğu kapsamında yine birbirinden kullanışlı ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu görüldü. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında elektronik ürünler, kişisel bakım malzemeleri ve multimedya araçları yer aldı. Aşağıdaki kısımda 17 Aralık 2020’den itibaren Türkiye çapındaki tüm A101 market şubelerinde satışa sunulacak olan aktüel ürünler ve fiyatları yer alıyor.