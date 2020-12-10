A101 17 Aralık 2020 Aldın Aldın kampanyası indirimli ürünler kataloğu

A101 17 Aralık 2020 “Aldın aldın” ürünler kataloğu

Türkiye’de binlerce şubesi bulunanmarketlerin2020 tarihli “” ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın ürünleri arasında Hı-Level 55 ekran ultra HD android smart Led TV, SEG çamaşır makinası, SEG buzdolabı, Fantom dikey süpürge ve araç aksesuarları öne çıkıyor. Uygun fiyatlı onlarca ürün 17 Aralık Perşembe gününden itibaren A101 marketlerindeki yerini alacak.