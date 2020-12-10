A101 17 Aralık 2020 Aldın Aldın kampanyası indirimli ürünler kataloğu

10 Aralık 2020 Perşembe 23:59
Türkiye’de binlerce şubesi bulunan A101
marketlerin 17 Aralık
2020 tarihli “Aldın aldın
” ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın ürünleri arasında Hı-Level 55 ekran ultra HD android smart Led TV, SEG çamaşır makinası, SEG buzdolabı, Fantom dikey süpürge ve araç aksesuarları öne çıkıyor. Uygun fiyatlı onlarca ürün 17 Aralık Perşembe gününden itibaren A101 marketlerindeki yerini alacak.
A101 17 Aralık 2020 “Aldın aldın” ürünler kataloğu
Son Güncelleme: 10.12.2020 23:59
Takip Et: