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A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi

Türkiye’nin 81 ilinde 1001 mağazası bulunan A101 marketler zinciri 15-21 Mayıs 2021 ürün listesini açıkladı. Mağaza müşterileri indirimli ürünler listesini internette araştırırken sizler için A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesini araştırdık. İşte A 101 marketler indirimli ürünler listesi haberimizde

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:04
A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi
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15-21 Mayıs 2021 tarihlerinde A 101 marketler müşterilerine yine kolaylık sağlıyor. Haftanın yıldızlarını getiren mağaza birçok üründe yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 Litre 30,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Torku Süt 1 Litre 5,75 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Torku Yoğurt 5 Kg 27,95 TL

Eker / İçim / Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 27,95 TL

Doğuş Demlik Poşet Çay Çeşitleri 100'lü 22,95 TL

Dardanel Konserve Zeytinyağlı Ton Balığı 3x75 gr 22,25 TL

Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 10,95 TL

Eti Keyfince Antep Fıstıklı Çikolata 70 gr 5,25 TL

Çerezya Premium Ay Çekirdeği 200 gr 5,75 TL

Dr.Oetker Dark Kakao 100 gr 7,75 TL

Mendiva Islak Havlu 101'li 5,95 TL

Spon Büyük Boy Çöp Torbası 20'li 5 TL

Mistral Kağıt Mendil 10'lu 2,75 TL












 


Son Güncelleme: 15.05.2021 13:04
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Anahtar Kelimeler:
A101MağazaMarketIndirimKampanyaürün15-21 Mayıs
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