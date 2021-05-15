A101 15 - 21 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler listesi

15-21 Mayıs 2021 tarihlerinde A 101 marketler müşterilerine yine kolaylık sağlıyor. Haftanın yıldızlarını getiren mağaza birçok üründe yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.
Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 1 Litre 30,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Torku Süt 1 Litre 5,75 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Torku Yoğurt 5 Kg 27,95 TL
Eker / İçim / Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 27,95 TL
Doğuş Demlik Poşet Çay Çeşitleri 100'lü 22,95 TL
Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 10,95 TL
Eti Keyfince Antep Fıstıklı Çikolata 70 gr 5,25 TL
Çerezya Premium Ay Çekirdeği 200 gr 5,75 TL
Dr.Oetker Dark Kakao 100 gr 7,75 TL
Mendiva Islak Havlu 101'li 5,95 TL
Spon Büyük Boy Çöp Torbası 20'li 5 TL
Mistral Kağıt Mendil 10'lu 2,75 TL