A101 14 Ocak indirimli ürünleri belli oldu

Türkiye'de sayıları 10 bini bulan a101 marketlerinde 14 Ocak tarihli indirimler belli oldu.Sizlerde haberimizin detaylarında a101 14 ocak indirimlerinin yer aldığı a101 marketleri indirimli ürünler kataloğunu inceleyip, market raflarında indirimli olarak yerini alacak ürünleri inceleyebilir, fiyat analizleri yapabilirsiniz.

A101 marketlerinde 14 Ocak tarihinden itibaren elektronik dünyasında 49 ve 43 inç toshiba marka televizyon, konuşma özelliğine sahip akıllı saat ve cep telefonu gibi ürünler çok uygun fiyatlarıyla sizleri bekliyor.

Mutfağınız için SEG marka turbo fırın ve bulaşık makinesi uygun fiyatlarıyla a101 marketleri 14 Ocak indirimli günlerinde sizleri bekliyor.

Çocuklar için birbirinden eğlenceli puzzlelar, hikayeler ve kinetik kum seti gibi bir çok ürün market raflarından önce katalogta sizleri bekliyor.

Gıda dünyasında ise eritme peynir, krem peynir gibi çeşitler,sucuk köfte gibi gıdalar, çikolata, bisküvi gibi daha bir çok atıştırmalık ürünler çok özel fiyatlarıyla a101 marketlerinde 14 Ocak tarihinden sizleri bekliyor.

İŞTE A101 MARKETLERİ 14 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ