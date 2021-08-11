A101 12 Ağustos 2021 Aktüel Ürünler Kataloğunda Bu Hafta Neler Var

A101 marketler zinciri, her hafta Perşembe günleri aktüel ürün kataloğu yayınlamakta. A101, Perşembe günü raflarında yer vereceği ürünlerinin kataloğunu yayınladı. Bu haftanın aktüel ürünler kataloğunu hazırlayan market, bu sefer de birçok farklı kategoride ürünü bir araya getirdi.

Ürünlerin bulunduğu kataloğu kısa bir süre önce yayınlayan A101, Perşembe günü satışa sunacağı ürünleri içermekte. Şimdiden ilgileri üzerine A101 12 Ağustos 2021 tarihli Aktüel Ürün Kataloğunda, teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, bilgisayar ekipmanlarından mutfak eşyalarına kadar birçok farklı ürüne yer veriliyor.



A101 12 Ağustos 2021 Aktüel Ürünleri şu şekilde sıralanıyor;