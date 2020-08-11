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A101 11 Ağustos 2020 Salı indirimli ürünleri neler? A101 11 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu

Birçok kişinin merak ettiği A101 11 Ağustos 2020 Salı indirimli ürünleri neler? A101 11 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 11-08-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

11 Ağustos 2020 Salı 01:38
A101 11 Ağustos 2020 Salı indirimli ürünleri neler? A101 11 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
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A101 market zinciri düzenli olarak yaptığı indirimleri aktüel kataloğu ile açıklamaya devam ediyor. Belirli aralıklar ile paylaşılan aktüel kataloğun yeni sayısında yine birbirinden farklı ürünlerde uygun fiyatlar müşterileri bekliyor.

Yeni hafta ile birlikte geçeli olacak olan aktüel kataloğu 6 Ağustos ile 13 Ağustos tarihlerini kapsıyor. Market zincirinin açıkladığı yeni sayıda en çok göze çarpan ürünler otomobil aksesuarları oldu. Beyaz eşyadan teknolojik aletlerine kadar birçok üründe yapılan indirimler ise teknoloji severleri heyecanlandırıyor.

Çok hızlı tükenen kampanyalı ürünler A101 market zincirinin intenet sitesi üzerinden de temin edilebiliyor. Bu sayede market zinciri, müşterilerinin yaşayacağı stok sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Uygun fiyatlardaki çeşitli ürünlere kolayca ulaşabilen müşteriler, bu ürünleri kampanya kapsamında piyasaya göre uyguna alabiliyor.


 

 



Son Güncelleme: 11.08.2020 01:38
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