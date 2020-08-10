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A101 10 Ağustos 2020 Pazartesi indirimli ürünleri neler? A101 10 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu

Okurlarımızın merakla takip ettikleri A101 10 Ağustos 2020 Pazartesi indirimli ürünleri neler? A101 10 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 10.08.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 01:37
A101 10 Ağustos 2020 Pazartesi indirimli ürünleri neler? A101 10 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
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A101 market zinciri düzenli olarak yaptığı indirimleri aktüel kataloğu ile açıklamaya devam ediyor. Belirli aralıklar ile paylaşılan aktüel kataloğun yeni sayısında yine birbirinden farklı ürünlerde uygun fiyatlar müşterileri bekliyor.

Yeni hafta ile birlikte geçeli olacak olan aktüel kataloğu 6 Ağustos ile 13 Ağustos tarihlerini kapsıyor. Market zincirinin açıkladığı yeni sayıda en çok göze çarpan ürünler otomobil aksesuarları oldu. Beyaz eşyadan teknolojik aletlerine kadar birçok üründe yapılan indirimler ise teknoloji severleri heyecanlandırıyor.

Çok hızlı tükenen kampanyalı ürünler A101 market zincirinin intenet sitesi üzerinden de temin edilebiliyor. Bu sayede market zinciri, müşterilerinin yaşayacağı stok sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Uygun fiyatlardaki çeşitli ürünlere kolayca ulaşabilen müşteriler, bu ürünleri kampanya kapsamında piyasaya göre uyguna alabiliyor.


 

 



Son Güncelleme: 10.08.2020 01:37
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