A Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

A haber WhatsApp ihbar hattı

İhbar ve şikayetlerinizi A haber WhatsApp ihbar hattı numarasına ileterek A haber ekranlarında yayınlansın. Turkuvaz Medya Grubu tarafından A haber 2011 yılında kurulmuştur. Böylelikle şikayetlerinizi, ihbarlarınızı WhatsApp hattına göndererek yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. 2019 yılında WhatsApp ihbar hattı kurulan ve ilgilerden dolayı 2020 olarak devam edecektir. WhatsApp ihbar telefonu +905051881000 bu numara ile gönderebilirsiniz.

