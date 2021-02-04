İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

A Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

A haber Whatsapp şikayet ihbar hattı ile şikayet ve ihbarlarınızı gönderebilirsiniz. Whatsapp ihbar hattı numarası nedir?

04 Şubat 2021 Perşembe 02:13
A Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Takip Et:

A haber WhatsApp ihbar hattı

İhbar ve şikayetlerinizi A haber WhatsApp ihbar hattı numarasına ileterek A haber ekranlarında yayınlansın. Turkuvaz Medya Grubu tarafından A haber 2011 yılında kurulmuştur. Böylelikle şikayetlerinizi, ihbarlarınızı WhatsApp hattına göndererek yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. 2019 yılında WhatsApp ihbar hattı kurulan ve ilgilerden dolayı 2020 olarak devam edecektir. WhatsApp ihbar telefonu +905051881000 bu numara ile gönderebilirsiniz.   



Son Güncelleme: 04.02.2021 02:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppIhbarşikayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!
İzmir'de 1 kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
İzmir'de 1 kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı
Kocaeli'nde seyir halinde bulunan halk otobüsü alev alev yandı
Kocaeli'nde seyir halinde bulunan halk otobüsü alev alev yandı
Polis abilerinden ufak Uras'a sürpriz
Polis abilerinden ufak Uras'a sürpriz
Kayseri’de yol ortasında şüpheli çanta!
Kayseri’de yol ortasında şüpheli çanta!
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Popüler Haberler

A Haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
Üniversitelerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi nasıl olunur? Öğretim görevlisi olma şartları nelerdir?
EBA uzaktan eğitimde puan nasıl kazanılır? EBA puan kazanma yöntemleri
İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir? İŞKUR evde paketleme işi ilanları
Gratis 14 Şubat Sevgililer Günü kampanyası indirimli ürünler listesi 2021
Kırmızı Oda Boncuk öldü mü, ölmedi mi? Boncuk diziye devam ediyor mu? Fragmandaki detay hayranlarını sevindirdi!
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
Star TV haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
POMEM 2021 Polis alım şartları
Kurşun Vural kimdir? Gerçek adı ne? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Verbis nedir? Verbis ne için kullanılır?
Yasak Elma Erdal Özyağcılar diziden neden ayrıldı? Hasan Ali Yasak Elma''dan ayrılma sebebi ne?
Baraj dizisi ne zaman başlıyor? Fox TV Baraj dizisi konusu ve oyuncuları
Kimse Bilmez Dizisi Nerede Çekiliyor? Dizi Seti Hangi Semtte
TV8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 4 Şubat 2021 Perşembe
The Eternals filminin konusu ve vizyon tarihi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Şubat 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.