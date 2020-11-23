A grubu arızalı ne demektir? A grubu arızalı askerlikte sorun yaşar mı?

Askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen kişiler A Grubu Arıza yazısının ne anlama geldiğini merak etmektedir. Bu gibi durumlarda nasıl bir sorunlarla karşılaşılacağı merak konusu oldu.

Askerlikte A Grubu Arızalı Ne Demek?

Askerliğe gidecekler olanların almış oldukları sevk belgesinde yazan A Grubu Arızalı ne anlama geliyor? Askere gideceklerin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Bu durum askerlikten muaf olunduğu anlamına gelmemektedir.

A Grubu Arızalı ibaresi, askerlik hizmeti sevk belgesinde yer alan durumlardan biridir. Askere gidecek adayların, nakil tarihinin yaklaştığı tarihte Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde askerlik şubeleri veya E-Devlet aracılığıyla sevk belgesi almaları gerekmektedir. Bu sevk belgesi askerlik hizmeti için uygunluğunuzu, ne zaman teslim olacağınızı ve diğer bazı ayrıntıları içerir. Sevk belgesinin "Sağlık Durumu" bölümündeki "Grup A Arızalı" ne anlama gelmektedir, Askerlikte sorun yaratır mı? Gibi sorular merak edilmektedir.

A Grubu Arızalı Ne Demektir?

İlk bakışta, askeri sevk belgenizdeki bu terim size bir sorun gibi görünebilir. Ancak bu endişelenecek büyük bir sorun değil. Daha doğru olarak, bu sizi askerlik hizmetinden alıkoyacak bir sorun değildir. Sağlık bölümündeki bu çoğunlukla boy, kilo ve vücut kitle indeksi uyuşmayan bireyleri tanımlayan bir terimdir.

A Grubu Arızalı Askerlikte Sorun Yaşar Mı?

Bu durum askerlik adayı için bir engel değildir. Komando gibi sınıf seçeneklerine bu cümleyle asker adayları dahil edilemez. Yani askerliğe uygun ama komutan olarak uygun değil diyebiliriz. Ayrıca askerliğinizi net olarak etkilemeyeceğini de söyleyelim.

Bu kesinlikle söz konusu değil. Sevkiyat belgesinde yazılan bu ifade, küçük sorunlar nedeniyle yazılan ifadedir. Sağlık sorunu olarak adlandırılamayacak kadar küçük. Bu cümle fazla kilo, boy-kilo oranı uyumsuzluğu gibi durumlarda yazılabilir.

Askerliğe başlamadan önce genel rutin kontroller yapılacağından, askerlik hizmetiyle ilgili sorun yaşayacağınıza dair tıbbi bir sorun tespit edilirse hastaneye sevk edileceksiniz. "Askerliğe uygun." Raporu alırsanız, askerliğinizle herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

A Grubu Arızalı Askerlikte Yedek Subay Olabilir Mi?

Sağlık durumunda bu cümleyi yazan kişiler yedek subaya başvurabilir. Ancak, bir giriş sınavını geçmeli ve bir onay mektubu almalıdır. Aslında komando olmakla aynı şey. Bir asker sağlık alanında Arızalı kelimesini görürse, o askerin komando veya yedek subay olmak için bir sınavı geçmesi gerekir.

Muayene sonucunda yedek subay veya komando olmanın bir sakıncası yoksa, onay yazısını aldıktan sonra gerekli başvuruları yapabilir. Yani bu durum askerlikte yapacağınız herhangi bir işlemin önünde ciddi bir engel değildir.