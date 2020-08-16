A 101'de bu hafta hangi indirimler var! İşte A 101 16 - 21 Ağustos indirimleri

16-21 Ağustos tarihleri arasında ki a101 market raflarındaki indirimli ürünleri sizlerde a101 aktüel indirimli ürünler kataloğundan incelebilirsiniz.

A101 Aktüel Ürünler Kataloğu 16-21 Ağustos yayımlandı.Sofralarınızın vazgeçilmesi kaşar penir,sucuk,çay,hazır çorba, meyve suyu,çerez,pekmez,reçel gibi ürün,sofralarınızki salata için zeytinyağı ve ton balığı, havaların iyice ısınmasıyla birlikte yemeklerden sonra rahatça tüketebileceğiniz dondurmalar , yemeklerden sonra karpuz,çilek,kavun gibi meyve ve daha bir çok ürün a101'ün Aktüel Ürünler Kataloğun'da sizleri bekliyor..

Ayrıca şampuan çeşitleri,tuvalet kağıdı,ıslak mendil,bulaşık deterjanı gibi bir çok temizlik ürünü sizler için bu haftaki a101 market raflarından önce katalogta incelemeniz için sizleri bekliyor.