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A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 22 ekim A 101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Her perşembe olduğu gibi a 101'de bu hafta hangi indirimler var ? A 101 aktüel ürünler kataloğu 22 ekim indirimleri belli oldu.. İşte bu hafta a 101 marketlerinde indirimli satılan ürünlerin listesi..

20 Ekim 2020 Salı 23:43
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 22 ekim A 101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
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A 101 marketlerinden her perşembe olduğu gibi bu hafta bir çok indirimli ürün sizleri bekliyor. Sizlerde 22 Ekim tarihinden itibaren a101 marketlerinde satılacak indirimli ürünleri market raflarına gelmeden evvel a 101 aktüel ürünler kataloğun incelebilir , diğer marketlerde satılan ürünler ile fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz..

A 101'de bu hafta hangi indirimler var ? A 101 aktüel ürünler kataloğu 22 Ekim 

A 101 market raflarında bu hafta elektronik eşyalarda televizyon, kulaklık, akıllı saat ve USB bellek gibi bir çok elektronik alet indirimli fiyatları ile sizleri bekliyor..

Elektronik ev eşyalarında elektrik süpürgesi,ütü, saç kurutma makinesi,su ısıtıcısı,çay makinesi ve elektrikli cezve indirimli fiyatları ile katalogtaki yerlerini aldı. sizlerde haberimizde bulunan a 101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyip, market raflarında yerini alacak daha bir çok indirili ürünü inceleyebilirsiniz..

 

 


 

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 23:43
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