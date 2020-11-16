A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 19 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu

Türkiye'de geniş market zinciri ile yer alan a101 marketlerinin müşterilerine sunduğu bu haftaki indirimleri belli oldu. A101 marketlerinin raflarında 19 Kasım tarihinden itibaren yer alacak olan indirimli ürünleri haberimizde bulunan a101 aktüel ürünler kataloğundan takip edebilirsiniz..

Elektronik ürünlerde toshiba televizyon,Hi-level uydu alıcı televizyon,kulaklık,tablet,usb bellek,powerbank gibi ürünler özel fiyatları ile 19 Kasım tarihinde market raflarında ki yerini almadan a101 aktüel ürünler kataloğunda inceleyebilir, fiyat ve ürün analizleri yapabilirsiniz.

Mutfağınız için blender seti,elektrikli cezve,su ısıtıcı ve daha bir çok ürün indirimli fiyatları ile a101 kataloğunda sizleri bekliyor.

Gıda ürünlerinde ise ton balığı çeşitleri,piliç sosis,süt çeşitleri, çikolota ve atıştırmalık bir çok ürün özel fiyatları ile a101 market raflarında yerini alıyor. Sizlerde bu ürünler ve daha bir çok ürünün indirim fiyatlarını a101 aktüel ürünler kataoğunda 19 Kasım indirimlerinde inceyebilirsiniz.

19 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU