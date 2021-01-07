A 101 SİNBO STO-6712 Katı meyve sıkacağı kullanıcı yorumları

Geçtiğimiz günlerde A 101 mağazasına Sinbo markalı katı meyve sıkacağı geldi. Ürün satış fiyatı 100 TL olup normal piyasa fiyatı ise 150 TL’dir. Kullanıcı yorumlarından ise olumsuz sonuçlar gelmektedir. Malzeme kalitesini beğenmeyen müşteri plastik pres bölümü olduğu için güven vermediğini belirterek uzun kullanım için imkânsız olduğunu söylüyor. Portakal gibi meyvelerde sorun yaşatmayacağı fakat nar gibi sert meyvelerde sıkıntı çıkacağını söyleyen müşteri günlük meyve sıkacakları için Özlem markalı meyve sıkacağını öneriyor.

