İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

A 101 SİNBO STO-6712 Katı meyve sıkacağı kullanıcı yorumları

A 101 ‘e gelen katı meyve sıkacağı almayanların hala aklında. Peki alanlar ne diyor?

07 Ocak 2021 Perşembe 18:56
A 101 SİNBO STO-6712 Katı meyve sıkacağı kullanıcı yorumları
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde A 101 mağazasına Sinbo markalı katı meyve sıkacağı geldi. Ürün satış fiyatı 100 TL olup normal piyasa fiyatı ise 150 TL’dir. Kullanıcı yorumlarından ise olumsuz sonuçlar gelmektedir. Malzeme kalitesini beğenmeyen müşteri plastik pres bölümü olduğu için güven vermediğini belirterek uzun kullanım için imkânsız olduğunu söylüyor. Portakal gibi meyvelerde sorun yaşatmayacağı fakat nar gibi sert meyvelerde sıkıntı çıkacağını söyleyen müşteri günlük meyve sıkacakları için Özlem markalı meyve sıkacağını öneriyor.




Son Güncelleme: 07.01.2021 18:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
A 101Mutfak ürünleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticari amaçlı hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı
Ticari amaçlı hamsi avı 10 gün süreyle yasaklandı
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Genç muhasebeci odasında kendisini asarak intihar etti!
Genç muhasebeci odasında kendisini asarak intihar etti!
24 yaşındaki genç, odasında kendini asarak intihar etti
24 yaşındaki genç, odasında kendini asarak intihar etti
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Migroskop dergisinde 7-20 Ocak tarihleri arası indirim ve fırsatlar
Migroskop dergisinde 7-20 Ocak tarihleri arası indirim ve fırsatlar

Popüler Haberler

MSB’den son dakika haberi: 8 terörist etkisiz hale getirildi
A 101 SİNBO STO-6712 Katı meyve sıkacağı kullanıcı yorumları
Bitcoin rekor kırdı! 38.000 doları da aştı
Huawei enjoy y9 plus cihaza nasıl format atılır, nasıl sıfırlanır?
Word, Excel, PowerPoint, Access gibi Office dosyaları nasıl şifrelenir?
32.811 İŞKUR personel alımları başladı! İŞKUR personel alım şartları neler, kimler başvurabilir?
Ekonomiye milyon dolarlık katkı sağlayan Cumhuriyet altını oldu
2021 Yılı Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam belli oldu! Memura ve emekliye ne kadar zam yapıldı?
1.000 TL Maddi Yardım Başvurusu için 2. faz devam ediyor. 3. fazın başvuruları başladı!
Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ocak 2021 Perşembe - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Ersun Yanal istifa etti mi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Güvercin dizisi izlendi mi? Dizi tutar mı? Güvercin dizisi yorumları
29 Nisan’da dünyaya bir asteroidin çarpma olasılığı nedir? Dünyaya asteroid marpacak mı?
BİM'de satılan Hometech Tablet PC Alfa 8mB nasıl, alınır mı?
Gusül abdesti nedir? ne zaman alınır? Gusül abdesti farzları nelerdir?
Esnaf Kefalet Kredi faiz oranlarına beklenmedik zam!
Covid-19 mutasyona uğradı! Mutasyonlu virüsün olduğu ülkeler hangileridir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?
Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kaç yaşında, nerelidir?
Şok marketlerde 8-12 Ocak tarihlerinde gelecek indirimli ürünler neler?
Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Sultan Reşat kimdir?
Survivor 2021 Emin Günenç kimdir, kaç yaşındadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.