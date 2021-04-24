A 101 Market 29 Nisan 2021 Perşembe Aldın Aldın aktüel indirimli ürünler kataloğu

29 Nisan 2021 Perşembe günü A101 marketlere hangi ürünler gelecek?

29Nisan A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu

Bu hafta A101 marketlere beyaz eşyadan piknik ürünlere birçok yeni ürün gelecek. 29 Nisan 2021 kataloğunun ilk sayfasında elektronik ürünler yer alıyor.

Toshiba 43″ FullHD Smart Led TV 3099 TL:

Youtube, Netflix, gibi içerik platformlarını destekleyen, dahili Wifi modülü sayesinde kablosuz bir şekilde mekanlarınızdaki intenet ağına bağlayabileceğiniz, dahili HD uydu alıcılı ve Vestel servis güvencesi altında 3 yıl garantilidir. Ayrıca kredi kartı ile taksitli alma imkanı sağlar.

Samsung 40N5000 FullHD Led TV 2599 TL

: Ücretsiz montaj imkanı bulunur. Dahili uydu alıcılı, USB’den film, müzik ve fotoğraf dosyalarını oynatabileceğiniz, 20 watt ses gücüne sahip ve 2 yıl garantili bir üründür.

Epson L3150 Ecotank Yazıcı 1499 TL:

2 yıl garantilidir. Fotokopi, baskı ve tarama fonksiyonlarının tamamını bünyesinde barındırır. 6500 sayfa renkli, 8100 sayfa siyah beyaz baskı kapasitesi ve kablosuz bağlantı özelliklerine sahiptir.

Reeder P13 Blue Max Lite Cep Telefonu 1499 TL

: Yüz tanıma özellikli, parmak izi okuyuculu, 4200 mAh bataryası ile ön plana çıkan, 32GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantilidir.

Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 99,95 TL

: Ev ve iş yerlerinizdeki kablosuz ağınızın kapsama alanını genişletmenize yardımcıdır. 2 adet harici antenli ve 2 yıl garantili bir üründür.

Piranha Bluetooth Kulaklık 79,95 TL:

Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan ürünün 2 yıl garanti süresi vardır.

Philips 10000 mAh Powerbank 69,95 TL

Sandisk 32GB USB Bellek 39,95 TL

A101 marketlere elektronik ürünlerin yanında beyaz eşyalar ve elektrikli ev eşyaları da gelecek.

SEG Bulaşık Makinesi 1999 TL: LED göstergeli, ön yıkama, çocuk kilidi, zaman erteleme ve yarım yük yıkama gibi özellikleri vardır. 12 kişilik yıkama kapasiteli ve ücretsiz kurulum imkanları bulunur.

SEG Çamaşır Makinesi 1699 TL: Çocuk kilidi, ön yıkama, hızlı yıkama, 15 programlı ve 7kg yıkama kapasite özelliğine sahiptir.

Piranha Yüksek Hızlı USB Kablo 17,95 TL

Piranha Klavye Mouse Set 39,95 TL

Yüksek hızlı şarj özelliğine sahip Piranha 18W Araç Şarjı 29,95 TL

Piranha 18w Yüksek Hızlı Duvar Şarjı 49,95 TL

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 429 TL: Multi Cyclone toz haznesi ve yüksek emiş gücü ile ön plana çıkan, spiral hortumlu, otomatik kablo sarmalı, farklı renk seçenekleri bulunan, 3 yıl garantili.

Beliva Midi Fırın 299 TL

Schafer Chef Mix El Blender Seti 219 TL

Nisanla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 75 TL

Deerma Şarjlı Dik Süpürge 699 TL: Kablosuz tasarıma sahip, 35 dakikaya kadar süren çalışma süresi ile dikkat çeken, çift yönlü toz hazneli ve 2 yıl garantili.

Nisanla Saç Kesme Makinesi 79,95 TL

Kiwi El Mikseri 75 TL

King Keyifli Elektrikli Cezve 79,95 TL: 4 fincan özellikli 4 yıl garantili

Diğer ürünler

Seyyar Ayaklı Mangal 49,95 TL

Izgaralı Piknik mangalı 29,95 TL

Krom kaplı Turbo Kamp Ocağı 38,95 TL

Maksimum 120kg taşıma kapasiteli Hamak 14,95 TL

Orta Boy ızgara 12,95 TL

Farklı renk ve desenlerde Piknik Matı 45 TL

Paslanmaz, hafif alüminyum taşıma mekanizmalı Therma Piknik Çantası 49,95 TL

Farklı renklerde Piknik Seti 34,95 TL

Ece Yelpaze 1,75 TL

Ece Tutuşturucu Jel 8,50 TL

Mask Doldurulabilir Mutfak Çakmağı 8,95 TL

Ece Köfteci Maşası 5,25 TL

Dekoratif Duvar Saati 21,95 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 59,90 TL

Sihirli Yaprak Masa 349,95 TL

Ütü Masası 159,95 TL

Strong Çamaşır Kurutmalık 109,95 TL

Suntalamdan imal edilmiş opak beyaz renkte 5 Raflı Kitaplık 119,95 TL

Banyo Seti 109,95 TL

Telefon Priz Tutucu 1,50 TL

Dolap İçi Asılabilir Raf 19,95 TL

Lüks Çift Kişilik Yatak Örtüsü Takımı 179 TL

Farklı renk ve desenlerde Buldan Koltuk Örtüsü 24,95 TL

Farklı renk ve desenlerde 100×150 cm ölçülerinde Kilim 29,95 TL

Dertsiz Masa Örtüsü 14,95 TL

Kaymaz tabanlı, farklı renk ve desen seçenekleri bulunan Sandalye Minderi 9,95 TL

Kapitoneli Yastık Alezi 6,95 TL

Kappa Bayan Sporcu T-Shirt 34,95 TL

Kappa Bay Sporcu T-Shirt 34,95 TL

Kappa Bayan Taytlı Eşofman Takımı 99,95 TL

Kappa Bay Eşofman Takımı 109 TL

DoReMi Bayan Seamless Spor Tayt 27,95 TL

Ahşap Kollu Çizğili Katlanabilir Sandalye 59,95 TL

1 adet masa ve 2 adet sandalyeden oluşan, metal iskeletli Ahşap Katlanabilir Masa Sandalye Seti 249,95 TL

Ücretsiz teslimat imkanı ile sahip olabileceğiniz, 2 adet bank ve 1 adet masadan oluşan Katlanabilir Bank Masa Seti 699 TL

Yerli tohum ve organik solucan gübresi içeren Bostanım Sebze Yetiştirme Kiti 14,95 TL

Canlı Spathiphyllum Barış Çiçeği 12,95 TL

Canlı Çiçek Kalanchoe 8,95 TL

Canlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TL

Bu ürünlerin yanı sıra birçok züccaciye ürünü de bulunuyor: Emaye Yoğurt Tenceresi, Tamperli Oval Fırın kabı, Mantı Kalıbı, 3’lü yuvarlak Mikrodalga Tenceresi, Silikon Servis Gereçleri ve Mutfak Makası.