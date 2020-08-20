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A 101 kırtasiye ürünleri indirimleri belli oldu 20 Ağustos

Okulların açılacağı tarihin belli olmasıyla birlikte A 101 marketlerinde kırtasiye ürünleri indirimleri de belli oldu. 20 ağustos tarihinden itibaren hangi kırtasiye ürünleri indirimli olarak satılacak ? A 101 kırtasiye ürünleri indirimleri belli oldu..

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:08
A 101 kırtasiye ürünleri indirimleri belli oldu 20 Ağustos
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Okulların açılacağı tarihin netleşmesiyle birlikte gözler kırtasiye ürünlerinde çevrildi.A 101 marketlerinde satılacak kırtasiye ürünleri indirimleri belli oldu. Sizlerde haberimizde ki A 101 kırtasiye ürünleri kataloğunu inceleyerek market raflarından önce okul kırtasiye indirimlerini inceleyebilir fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

20 Ağustos tarihinden sonra pastel boya,silgi , sulu boya  keçeli kalem ,yapıştırıcı,boyama seti,kalem tıraş , kalem , defter,dosya bir çok kırtasiye ürününü  A 101 kırtasiye ürünleri kataloğununda inceyebilirsiniz.

Yine okula başlayan çocuklar için beslenmeli ilkokul çantası, lisanslı kalem kutusu,çekçekli anaokul çantası,proje çantası,sırt çantası gibi bir çok ürün indirimli fiyatları ile sizleri bekliyor. Sizlerde a101 kırtasiye ürünleri kataloğunu haberimizde inceyebilirsiniz.

A 101 kırtasiye ürünleri 

kataloğu

 




Son Güncelleme: 20.08.2020 00:08
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