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A-101, BİM, ŞOK, Hakmar, Carrefour zincir marketleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin yeni çalışma ve açılış kapanış saatleri

Ramazan ayıyla birlikte iki haftalık kısmi kapanma süreci başladı. Kısmı kapanma kapsamında marketlerin yeni çalışma ve açılış kapanış saatleri belirlendi. Vatandaşların merakla beklediği A-101, BİM, ŞOK, Hakmar, Carrefour zincir marketleri saat kaçta açılıyor sorusu yanıtını buldu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:24
A-101, BİM, ŞOK, Hakmar, Carrefour zincir marketleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin yeni çalışma ve açılış kapanış saatleri
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12 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından dün akşam Kabine Toplantısı gerçekleşti. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidileceğini açıkladı.

Erdoğan açıklamasında yeni kısıtlamaları da açıkladı. Açıklanan yeni kısıtlamalar kapsamında marketlerin çalışma saatleri de değişti.

Market çalışma saatleri

İki hafta boyunca uygulanacak kısmi kapanma kapsamında hafta içi marketler saat 10:00 ile 18:00 arasında hizmet verecek. Hafta sonu ise yine sabah 10:00’da açılan marketler 17:00’da kapanacak. Marketlerin yeni çalışma saatlerinin açıklanmasının ardından BİM, Şok, A101, Migros ve diğer tüm market zincirleri yeni mesai saatlerini düzenledi.

İçişleri Bakanlığı’nda marketlerin yeni mesai saatleri ve çalışma düzenine ilişkin olarak açıklamada yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek."



Son Güncelleme: 14.04.2021 16:24
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Anahtar Kelimeler:
şokBİMMarketMesai Saati
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