A-101, BİM, ŞOK, Hakmar, Carrefour zincir marketleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketlerin yeni çalışma ve açılış kapanış saatleri

12 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından dün akşam Kabine Toplantısı gerçekleşti. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidileceğini açıkladı.
Erdoğan açıklamasında yeni kısıtlamaları da açıkladı. Açıklanan yeni kısıtlamalar kapsamında marketlerin çalışma saatleri de değişti.
Market çalışma saatleri
İçişleri Bakanlığı’nda marketlerin yeni mesai saatleri ve çalışma düzenine ilişkin olarak açıklamada yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek."