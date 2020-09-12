A 101 aktüel ürünler kataloğu 12- 18 Eylül indirimleri belli oldu

Mahallenizde bulunan a 101 marketlerinde eylül ayı indirileri devam ediyor. A 101 marketleri aktüel ürünler kataloğu 12 -18 eylül indirimleri belli oldu.

Sizlerde a 101 marketlerinde 12 - 18 eylül tarihlerinde indirimli olarak satılacak ürünler a 101 aktüel ürünler kataloğunda bulabilir, fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

A 101 marketlerinde 12 - 18 Eylül tarihleri arasında yoğurt , salça,sucuk,atıştırmalık çerez gibi bir çok gıda ürününün indirimli fiyatlarını a 101 aktüel ürünler kataloğunda bulabilirsiniz.

Kuru bakliyat ürünleri, hazır yemekler kategorisinden çeşit çeşit bulgur pilavı,hazır çorba çeşitleri,hazır makana çeşitleri gibi bir çok pratik gıda ürünü sizleri a 101 market raflarından önce incelemeniz için a 101 aktüel ürünler kataloğunda sizleri bekliyor.

Ayrıca her hafta olduğu gibi bu hafta da a 101 marketlerinde birçok meyve ve sebze indirmli fiyatlarıyla taze taze sizleri bekliyor..

A 101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 - 18 EYLÜL İNDİRİMLERİ