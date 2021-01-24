A 101 23-29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu!

Her hafta indirimli ürünleri vatandaşlara sunan A 101, 23-29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayımlandı. A 101 mağazalarında 23-29 Ocak tarihleri arasında raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. 23-29 Ocak tarihleri arasında A 101 mağazalarının raflarına bulunacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. 23-29 Ocak tarihleri arasında raflarda yerini alacak olan ürünlerin hangileri olduğu ve kaç liradan satışa çıkarılacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı. A 101 mağazalarında yerini alacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşlara sunuldu.

23-29 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğu