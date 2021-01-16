A 101 21 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu!

Her hafta indirimli ürünleri vatandaşlara sunan A 101 21 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A 101 mağazalarında 21 Ocak itibariyle raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. 21 Ocak Perşembe gününden itibaren A 101 mağazalarının raflarına bulunacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. 21 Ocak gününden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünlerin hangileri olduğu ve kaç liradan satışa çıkarılacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı. A 101 mağazalarında yerini alacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşlara sunuldu.
A101 21 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu
- HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Televizyon 3.599 TÜRK LİRASI
- Onvo 42" Full HD Android Smart Televizyon 1.999 TÜRK LİRASI
- Oppo A73 Cep Telefonu 2.499 TÜRK LİRASI
- SEG SCM 7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.649 TÜRK LİRASI
- SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.799 TÜRK LİRASI
- SEG Mekanik Silindirik Termosifon 799 TÜRK LİRASI
- Samsung Cyclone Süpürge 649 TÜRK LİRASI
- Piranha Kablolu Kulaklık 29,95 TÜRK LİRASI
- QCY T5 Bluetooth Kulaklık 129 TÜRK LİRASI
- Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TÜRK LİRASI
- Microsoft Bluetooth Mouse 129 TÜRK LİRASI
- Altis Dikey Kondisyon Bisikleti 649 TÜRK LİRASI
- Altis Masa Tenisi Raket Seti 16,95 TÜRK LİRASI
- Pilates Matı 60x180 cm 39,95 TÜRK LİRASI
- Unisex Fitness Eldiveni 19,95 TÜRK LİRASI
- Kapı Barfiks Barı 39,95 TÜRK LİRASI
- Altıs Ayarlanabilir Atlama İpi 14,95 TÜRK LİRASI
- Dambıl Seti 2'li 39,95 TÜRK LİRASI
- Piranha Oto Multimedya Sistemi 399 TÜRK LİRASI
- Piranha Araç İçi Yol Kayıt ve Park Kamerası 169 TÜRK LİRASI
- Piranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 99,95 TÜRK LİRASI
- Metal Gövdeli Hava Kompresörü 89,95 TÜRK LİRASI
- Manyetik Telefon Tutucu 15,95 TÜRK LİRASI
- Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 49,95 TÜRK LİRASI
- Dijital Hava Kompresörü 99,95 TÜRK LİRASI
- Lastik Tamir Kiti 400 ml 16,95 TÜRK LİRASI
- Animasyonlu Bagaj Altı Kayar Led 49,95 TÜRK LİRASI
- Koltuk Isıtmalı Minder 59,95 TÜRK LİRASI
- Piranha Tek Fiyat Oto Aksesuarları 9,95 TÜRK LİRASI
- Homend Functionall Multi Blender Set 249 TÜRK LİRASI
- Kiwi Buharlı Temizleyici Mop 249 TÜRK LİRASI
- Arzum Epilasyon Aleti 129 TÜRK LİRASI
- Nisanla Diital Baskül 55 TÜRK LİRASI
- JWIN 38" Klasik Gitar 219,95 TÜRK LİRASI
- Kiwi Cam Su Isıtıcı 99,95 TÜRK LİRASI
- Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 139 TÜRK LİRASI
- 5 Raflı Kitaplık 119,95 TÜRK LİRASI
- 4 Raflı Ayakkabı Dolabı 169 TÜRK LİRASI
- Cem Granit Kanıyarık Tenceresi 26 cm 69,95 TÜRK LİRASI
- Cem Granit Tava 26 cm34,95 TÜRK LİRASI
- Essenso 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 149,95 TÜRK LİRASI
- Desenli Opal Tabak Çeşitleri 5,95 TÜRK LİRASI
- Sıcak Su Torbası 12,50 TÜRK LİRASI
- Borosilikat Cam Cezve 350 ml 9,95 TÜRK LİRASI
- Ayarlanabilir Süzgeç 4,95 TÜRK LİRASI
- Seramik Sunum Tabağı Çeşitleri 4,95 TÜRK LİRASI
- Metal Süzgeç 22 cm 9,95 TÜRK LİRASI
- Herevin French Press 600 cc 18,50 TÜRK LİRASI
- Yuvarlak Saklama Kabı Seti 3'lü 5,50 TÜRK LİRASI
- Masaüstü Baharatlık 6'lı 9,95 TÜRK LİRASI
- Trend Uzun Saklama Kabı 3,95 TÜRK LİRASI
- Kalorifer Suluğu 2 TÜRK LİRASI
- Canlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TÜRK LİRASI
- Canlı Çiçek Helen Saksıda Mini Sukulent 9,95 TÜRK LİRASI
- Canlı Çiçek Aloe Vera 8,95 TÜRK LİRASI
- Taraftar Lisanslı Battaniye 54,95 TÜRK LİRASI
- Tek Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TÜRK LİRASI
- Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TÜRK LİRASI
- Bürümcük Sandalye Kılıfı 10,95 TÜRK LİRASI
- Kapitoneli Yastık Alezi 6,95 TÜRK LİRASI
- Bayan Ponponlu Terlik 14,95 TÜRK LİRASI
- Foros Dali Çalışma ve Aktivite Masası 69,95 TÜRK LİRASI
- Resimli Dünya Klasikleri 2,95 TÜRK LİRASI
- Smart Cups Kutu Oyunu 29,95 TÜRK LİRASI
- Okul Öncesi Aktivite Kitapları 3,95 TÜRK LİRASI
- MGS Oyuncak Mini Kamyonlar 8,95 TÜRK LİRASI
Son Güncelleme: 16.01.2021 22:27