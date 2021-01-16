A 101 21 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu!

Her hafta indirimli ürünleri vatandaşlara sunan A 101 21 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A 101 mağazalarında 21 Ocak itibariyle raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. 21 Ocak Perşembe gününden itibaren A 101 mağazalarının raflarına bulunacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. 21 Ocak gününden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünlerin hangileri olduğu ve kaç liradan satışa çıkarılacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı. A 101 mağazalarında yerini alacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşlara sunuldu.

A101 21 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu