95 yaşındaki Havva nine korona virüs hastalığını atlattı

Kırşehir Kaman'da yaşamını sürdüren ve 95 yaşında olan Havva Korkmaz geçtiğimiz haftalarda koronavirüs semptonları gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Sağlık ekipleri vakit kaybeden Korkmaz koronavirüs testi yaptı ve sonuç pozitif çıkınca 95 yaşındaki kadın hemen hastaneye yatırılarak tedavisine başlandı. Solunum cihazı takviyesiyle bir süre hastanede tedavi gören yaşlı kadın evine gönderildi ve tedavisine kendisini izole ederek devam etmesi istendi.

Kendi evinde korona virüs tedavisi uygulanan ve ilaçlarını doktorların talimatları doğrultusunda vaktinde kullanan yaşlı kadın bir süre sonra Kalp ve tansiyon hastalığının yanında korona virüs hastalığını yenmesi başardı.

Oğlu ve gelinin birlikte yaşamını sürdüren Havva Korkmaz yüksek moralin hastalığı yenmesinde çok etkili olduğunu belirtti.