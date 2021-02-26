9302 vergi kodu anlamı nedir? 9302 ceza kodu ne anlama geliyor? 2021 Karayolları geçiş ücreti/idari para cezası nereden ödenir?

Vergi ücretleri, işleme dahil olan devlet kurumları tarafından belirlendiği için Karayolları Genel Müdürlüğü 9302 koduyla vergi zammını kararlaştırıyor.

Peki vergi kodu 9302 nedir? Yol geçiş ücreti / 2021 idari para cezası ne kadar, nereye ödenecek?

9302 vergi kodu nedir?

9302 vergi kodu, araç ile geçilen otoyol ve köprüler için ödenen geçiş ücretini ifade etmektedir.

Karayolları geçiş ücreti ne kadar?

Kullanılan köprü ve otoyolların geçiş ücretleri farklı olmaktadır.

KGM Anadolu Otoyolu: 30 Türk Lirası

İzmir Çeşme Otoyolu: 4,50 Türk Lirası

Gebze-Orhangazi-İzmir: 256,30 Türk Lirası

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 11,15 Türk Lirası

Kuzey Çevre Otoyolu: 61,80 Türk Lirası

Karayolları geçiş ücreti/idari para cezası nereye ödenir?

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri OGS (Otomatik Geçiş Sistemi ve HGS (Hızlı Geçiş Sistemi)) kullanılarak tahsil edildiğinden, OGS ve HGS'li araçlarda önceden para toplayan ve transfer eden elektronik bir cihaz bulunmaktadır.

Herhangi bir otoyol veya köprü kullanmak isteyenlerin bu cihazlara para yüklemesi gerekiyor.

Bakiyenin olmadığı anlarda geçiş yapılırsa aracın sahibine cezalı geçiş işlemi uygulananır ve zamanında ödenmezse geçiş ücreti 4 kat fazla ödenmektedir.

Karayolları idari para cezası ne kadar?

2021 Mahkemeler veya Cumhuriyet Savcılıkları ya da bir sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması durumunda veya Karayolu Trafik Kanununda belirtilen makamlarca ihtiyati tedbir olarak aracı kullanan kişilere 2 bin 698 Türk Lirası.

Aksi belirtilmedikçe tek yön otoyollarda karşı yöne giden araçlar ise sürücüler için bin 339 TL.

Karayollarının belirli kısımlarında ve gerek görülmesi halinde, hayvanların veya hayvan sürülerinin yönüne göre yolun en uzak ve en az genişliğini kullanan ve araç dışına çıkaran hayvan sürücülerine 314 TL idari para cezası uygulanmaktadır.