9 Şubat korona virüs vakaları açıklandı! Vaka sayısı 8 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı 9 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.
VAKA SAYISI DÜNE GÖRE ARTTI
Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 137 bin 712 olurkenvaka sayısı düne artış gösterdi ve 8 bin 636 olarak açıklandı. Test sonucu pozitif çıkan 659 hasta ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.
CAN KAYBI 98
Ağır hasta sayısı ise düne göre aynı kaldı ve son olarak bin 310 kişi olarak açıklandı.
9 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 09.02.2021 19:14