9 Şubat korona virüs vakaları açıklandı! Vaka sayısı 8 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı 9 Şubat tarihli korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

VAKA SAYISI DÜNE GÖRE ARTTI

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 137 bin 712 olurkenvaka sayısı düne artış gösterdi ve 8 bin 636 olarak açıklandı. Test sonucu pozitif çıkan 659 hasta ise tedavilerinin devamı için hastanelere yatırıldı.

CAN KAYBI 98

Can kayıpları bugünde devam etti ve son 24 saat içinde hastalığa bağlı olarak gerçekleşen ölüm sayısı 98 oldu ve toplam vefat sayısı 27 bine dayandı.

Ağır hasta sayısı ise düne göre aynı kaldı ve son olarak bin 310 kişi olarak açıklandı.

9 ŞUBAT KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU