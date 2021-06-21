85 yaşındaki yaşlı kadın kenevir yetiştirirken yakalandı

Manisa Soma ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma Karaçam Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadının evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiğini belirledi. Karşılaştıkları manzara karşısında oldukça şaşıran ekipler akşam saatlerinde iki farklı adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskında ekipler toprağa ekili boyları 20 - 165 santimetre arasında değişkenlik gösteren 128 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. 70 yaşındaki kadın gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

KENEVİR EKİLİ TAVUK ÇİFTLİĞİ

Öte yandan baskın düzenlenen bir diğer adres Saruhanlı ilçesine bağlı Develi Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde 32 kök kenevir bitkisi ile 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeğine el kondu. Baskında 30 yaşındaki H.C. ile 27 yaşındaki M.A. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.