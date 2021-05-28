81 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı!

İçişleri Bakanlığı tam kapanma sonrasında virüs ile mücadele önlemlerini içeren genelgeyi il valiliklerine göndermişti. Bu genelgeye göre 21:00 da başlamış olan, hafta sonunu tamamen kapsayan dışarı çıkma kısıtlaması Pazartesi 05:00’da bitecek.

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Yayınlanan genelgede: Hafta içi günlerinde 21:00 ve 05:00 arasında hafta sonu ise Cuma 21:00 dan pazartesi günü 05:00 a kadar olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Genelgede yasağın uygulanacağı zamanlarda üretim ve tedarik zincirlerinin aksama durumu olmaması, sağlık ve tarım faaliyetlerinin sağlanmaya devam etmesi sebebiyle belirli olan yer ve kişilerin yasak kurallarına uyma gereksinimlerinin zorunlu olmadığı belirtildi.

Market ve fırın gibi yerler hafta sonu 10:00 ile 17:00 arasında faaliyetlerini sürdürecek

Tam gün dışarı çıkma yasağı uygulanacak olan hafta sonunda bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi yerlerin belirlenen saatler arasında, halkın zorunlu tedariklerini karşılama sebebiyle açık olacakları bilgisi verildi. Halkımızın tedarik gereksinimlerini halletmek amacıyla vasıta kullanmamak şartıyla dışarı çıkmalarında bir engel bulunmadığı belirtilen genelgede vatandaşların sadece yürüme mesafesinde olan yerlere gitmelerinin şart olduğu da bildirildi.

Genelgede ifade edilen diğer kurallar ise;

Sokağa çıkma yasağı devam ettiği sürelerde şehirler arası yolculuk kısıtlaması da devam edecek

Kendi ihtiyacını karşılama durumu olmayan yaşı ileri ya da ağır rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaralından talepte bulundukları istekleri VEFA Sosyal Destek grupları tarafından tedarik edilecek. 18 yaş altı ile aşı haklarını doldurmuş 65 yaş ve üzeri vatandaşlara tüm kısıtlamalar dışında farklı bir kısıtlama getirilmeyecektir. Aşı hakkı olupta bu hakkı kullanmayanların sadece hafta içi 10:00 ile 14:00 arasında sokağa çıkabilmesi mümkün ve bununla birlikte de hafta sonu tamamen sokağa çıkma yasağına uymaları gerekmektedir. Kısıtlamalara uyulup uyulmadığı önemli olmamakla birlikte 65 yaş üstü ve 18 yaşını doldurmamış evlatlarımız toplu taşıma araçlarına binemeyeceklerdir.

Genelgede, kademeli normalleşme zamanlarında sokağa çıkma kısıtlamasının geçerli olduğu günlerde iller arası gezi kısıtlamasına devam edileceği belirtilerek, "Şehirlerarası gezi kısıtlamasında, dışarı çıkma kısıtlaması uygulanan vakit ve günlerde yurttaşlarımızın uçak, tren, otobüs toplu taşıma vasıtalarıyla gidecekleri şehirlerarası seyahatler için gezi izni istenmeyecek, şehirlerarası gidilecek yerin bilet, rezervasyon kodu kontrol edilmesi geçerli olacaktır. Bu durumdaki bireylerin şehirlerarası taşıma vasıtalarıyla ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle doğru orantılı olması kalmak şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasının dışında olabilecektir.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar; tedavi gördüğü hastaneden taburcu olup kendi ikametine gitmek isteyen, hekim tutanağı sevk veya erkenden alınmış hekim randevusu/kontrolü olan, kendisi yada eşinin, hastanede tedavi kabul eden birinci dereceden yakınına kardeşine refakat edecek (en çok 2 kişi), bulunmuş olduğu ile son 5 gün içinde gelmiş olmakla birlikte duracak yeri bulunmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine geri dönme talebi gerçekleştiren (5 gün arasında geldiğini seyahat bileti, geldiği vasıta plakası, seyahatini yayınlayan başkaca belge, malumat ibraz edenler), ÖSYM duyuru edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, hususi yada kamudan günlü sözleşmeye çayır yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin mecbur hali bulunmuş olduğu kabul edilecektir.

Farklı market ürünleri hafta sonu da tedarik edilemeyecek

Genelgede yeme içme yerlerinin hafta içi 07.00-20.00 saatleri, 20.00-00.00 saatleri, hafta sonlarında 07.00-00.00 saatleri paket servis benzer biçimde açık olabilecekleri bildirildi. Zincir marketler başta olmak farklı iş bölgeleri açılış ya da belirlenen gün ve saatlere has genel kampanya uygulamalarının getirdiği yoğunluğun önlenebilinmesi için kampanya uygulamalarının yedi gün sürecek uzun periyodlarla yapılmaması gerekmektedir. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) mecbur temel gereksinimler kapsamındaki mamuller haricinde elektronik eşya, kırtasiye, kıyafet ve aksesuar, alkol, bahçe eşyaları, zücaciye gibi şeylerin satışına tam gün sokağa çıkma yasağının geçerli olacağı hafta sonlarında izin verilmeyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştiriken değerlendirmeler sonucunda bu dönemde anaokulları eğitime devam edecek, diğer tüm okullar ve sınıfları MEB’e bağlı olarak eğitimlerine devam edecekler. Bakalım önümüzdeki günlerde yeni veya farklı kararlar gelecek mi…