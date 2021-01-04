80 yaşında olan işinsanı Asil Nadir'in altıncı çocuğu dünyaya geldi

İşinsanı Asil Nadir, 80 yaşında altıncı defa baba oldu. 1990 dönemlerinde İngiltere’de bulunan en büyük şirketlerden biri olan Polly Peck’in iflas etmesi sonrasında İngiltere hükümeti, vergi yolsuzluğundan dolayı Nadir hakkında tutuklama kararını vermişti.
Nadir, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinden sonra 2016 senesinde Türkiye'ye iade edilerek serbest kalmıştı. Nadir, Kıbrıs'ta medya patronluğuna kaldığı yerden devam etmektedir.
Nadir’in daha önce olan evliliklerinden 4 erkek çocuğu varken, geçtiğimiz yılsa Lisa Nur isminde bir kız çocuğu olmuştu.
Son Güncelleme: 04.01.2021 03:11