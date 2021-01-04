80 yaşında olan işinsanı Asil Nadir'in altıncı çocuğu dünyaya geldi

İşinsanı Asil Nadir, 80 yaşında altıncı defa baba oldu. 1990 dönemlerinde İngiltere’de bulunan en büyük şirketlerden biri olan Polly Peck’in iflas etmesi sonrasında İngiltere hükümeti, vergi yolsuzluğundan dolayı Nadir hakkında tutuklama kararını vermişti.

Uzun seneler Kuzey Kıbrıs'ta yaşamını devam ettiren Nadir, 2010 tarihinde kendi isteğiyle geri dönüş yaptığı İngiltere’nin başkenti Londra’da gözaltına alınmış, 10 sene hapis cezası verilmişti.

Nadir, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinden sonra 2016 senesinde Türkiye'ye iade edilerek serbest kalmıştı. Nadir, Kıbrıs'ta medya patronluğuna kaldığı yerden devam etmektedir.

Nadir’in daha önce olan evliliklerinden 4 erkek çocuğu varken, geçtiğimiz yılsa Lisa Nur isminde bir kız çocuğu olmuştu.