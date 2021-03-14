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80 kişiyle parti yaptılar!

İstanbul Beşiktaş'ta faaliyette olan lüks bir otelde düzenlenen partiyi polis bastı. İçeride 80 kişinin kısıtlamaları hiçe sayarak eğlendiği tespit edildi. Bazı müşteriler baskından sonra görüntü alan gazetecilere saldırdı.

14 Mart 2021 Pazar 13:42
80 kişiyle parti yaptılar!
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Korona virüs kısıtlamaları denetleme çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Özellikle İstanbul'un bazı semtlerinden ekiplere gelen eğlence ihbarları sonrasında bir mekana baskın düzenleniyor ve idari para cezaları kesiliyor.

Son olarak İstanbul Beşikta'ta faaliyette olan bir otelde normalde yasak olmasına rağmen parti yapıldığı haberi polislere ulaştı. Otelin oldudu bölgeye giden ekipler gelen müzik sesleri duyunca içeriye baskın düzenledi.

80 KİŞİ BİR ARADA

Ekipler tarafından yapılan baskında korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen 80 kişinin bir araya gelerek, maske ve mesafe kurallarını hiçe sayarak eğlendiği tespit edildi.Baskın sırasında içeride bulunan 80 kişinin kimlik tespiti yapıldıktan sonra hepsine idari para cezası kesildi.

GAZETECİLERE SÖZLÜ SALDIRI

Bu esnada baskını çekmek için gelen basın mensuplarına, bazı otel çalışanları engel olarak, sözlü saldırıda bulundu. Polisin araya girmesiyle şahıslar uzaklaşırken, bazı otel müşterileri ise camlardan gazetecilere elma fırlattığı görüldü.

Kendisine ceza yazılan bir kişi öfkesini gazetecilerden çıkarmak istedi ve tekme attı. Göz altına alınan şüpheli karakola götürüldü.



Son Güncelleme: 14.03.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBaskınOtele Baskın
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