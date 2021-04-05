8 yıldır karanlığa mahkumlar

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Bilgen Mahallesi Bitkili mezrasında yaşayan vatandaşlar, iddialara göre 8 yıldır elektrikleri olmadan yaşamlarını sürdürüyorlar. 8 yıl önce kullandıkları trafodaki elektriğin kaçak kullanım olması nedeniyle Dicle EDAŞ (DEDAŞ) tarafından kesildi. Elektriklerin kesilmesiyle karanlığa bürünen mezrada şirket tarafından bir daha enerji verilmedi. Yıllar geçtikçe trafo kabloları koparak elektrik direkleri yıkıldı ve halk için umut bitmiş oldu.

Teknolojiden mahrum yaşıyorlar

Bölgede yaşan halk elektriğin yeniden verilmesi için yaptıkları bütün girişimler ise sonuçsuz kaldı. Elektrikleri olmadan hayatlarını sürdüren vatandaşlar yemeklerinin mum ışığında yerken çocuklarda ödevlerinin mum ışığında yapmaya devam ediyor. Elektrik olmadığı için teknolojiden faydalanamayan kadınlar, elbiseleri ve bulaşıkları ise kuyulardan temin ettikleri su ile yıkıyor. Cep telefonları ise komşu kırsal mahallelere giderek buradan temin etmeye çalışıyorlar.

Yıllardır elektrik enerjisi için yetkililere başvuruda bulunduklarını fakat bir sonuç elde edemediklerini söyleyen vatandaşlar yetkililerden sorunlarına çare olmalarını istiyorlar.

Mezra sakinlerinden İbrahim Ateş de 8 yıldır elektrik enerjisi olmadan yaşam mücadelesi verdiklerini çok sayıda başvurularının olduğunu ancak sonuç elde edemedikleri söylediler.

Öte yandan mezrada taban suyunun yükselmesi nedeniyle tarım arazileri zarar gören ve yüzlerce meyve ağacı kuruyan vatandaşlar, yetkililerin duruma el atmasını istedi.

Kırsal kesimdeki halk kendi çabaları ile hayatta kalmaya çalışıyor.

