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8 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakalandı

Karaman'da denetimlerini sürdüren polis ekipleri, 2012 yılında işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak aranan Abdullah K.isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan Abdullah K.'ya ayrıca kısıtlama ihlalinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

27 Aralık 2020 Pazar 00:08
8 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakalandı
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulamada olan 56 saatlik kısıtlama sebebiyle polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Karaman'da ad kısıtlama saatlerinde denetimlerin sıklaştıran polis ekipleri il merkezinde Atatürk Bulvarı'nda şüphelendikleri Abdullah K.'yı durdurdu ve sokağa çıkma izni olup olmadığı sordu.

8 YIL ÖNCE İŞLENEN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Herhangi bir belge ibraz edemeyen Abdullah K'nın kimlik sorgulamasını yapan ekipler, şüphelinin hakkında 8 yıl önce işlenen bir cinayet şüphelisi olarak arama kararı bulunduğun tespit etti. Hemen gözaltına alınan şüpheli yapılan sağlık kontrolünden sonra emniyete götürüldü.

Abdullah K'ya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 00:08
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Anahtar Kelimeler:
KaramanPolis8 Yıl önce Işlenen Cinayet
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