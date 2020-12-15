8 yaşındaki Mahmut kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Üzücü olay bugün öğlen saatlerinde Isparta Eğirdir'de yaşandı.

OTOPSİDE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İlçeye bağlı beldede yaşayan 8 yaşındaki Mahmut Yılmaz anne ve babasının olduğu sırada evlerinde aniden fenalaştı. Durumdan haberdar olan ailesi hemen 112 sağlık personelini aradı. Eve kısa süre içinde ulaşan sağlık personeli yaptıkları ilk müdahaleden sonra 8 yaşındaki çocuğu ambulans ile hastaneye götürürken Yılmaz yolda hayatını kaybetti.Hastaneye götürülen Mahmut Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Yapılan ilk otopside 8 yaşındaki Mahmut Yılmaz'ın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.Mahmut Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Mahmut Yılmaz'ın daha önce benzer bir rahatsızlık geçirmediği, ailesinde de kalp rahatsızlığı bulunan kimse olmadığı öğrenildi.