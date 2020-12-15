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8 yaşındaki Mahmut kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Isparta Eğirdir'de yaşayan 8 yaşındaki Mahmut Yılmaz'ın kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği için hayatını kaybettiği belirlendi.

15 Aralık 2020 Salı 20:49
8 yaşındaki Mahmut kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Üzücü olay bugün öğlen saatlerinde Isparta Eğirdir'de yaşandı.

İlçeye bağlı beldede yaşayan 8 yaşındaki Mahmut Yılmaz anne ve babasının olduğu sırada evlerinde aniden fenalaştı. Durumdan haberdar olan ailesi hemen 112 sağlık personelini aradı. Eve kısa süre içinde ulaşan sağlık personeli yaptıkları ilk müdahaleden sonra 8 yaşındaki çocuğu ambulans ile hastaneye götürürken Yılmaz yolda hayatını kaybetti.Hastaneye götürülen Mahmut Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. 

OTOPSİDE KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk otopside 8 yaşındaki Mahmut Yılmaz'ın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.Mahmut Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Mahmut Yılmaz'ın daha önce benzer bir rahatsızlık geçirmediği, ailesinde de kalp rahatsızlığı bulunan kimse olmadığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 15.12.2020 20:49
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Anahtar Kelimeler:
ıspartaEğridirKalp Krizi
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