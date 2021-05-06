Acı olay Adana Kozan'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan Göçer ailesinin 8 yaşındaki çocukları Erdem Göçer bugün oyun oynamak için evlerinin önüne indi. Evin önünde arkadaşlarıyla bir süre oyun oynayan küçük çocuk aniden rahatsızlık geçirdi ve yere yığıldı.

8 yaşındaki çocuk kalp krizinden yaşamını yitirdi

Küçük çocuğu yere yığıldığını gören yakınları hemen yanına koştu ve Göçer'i hemen hastaneye yetiştirdi. Hastanede acil servise alınan çocuğun yapılan ilk belirlemelerde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Talihsiz çocuk doktoların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan talihsiz çocuğu doğum gününe 2 gün kaldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni morga kaldırıdı.