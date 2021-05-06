Acı olay Adana Kozan'da yaşandı.
Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan Göçer ailesinin 8 yaşındaki çocukları Erdem Göçer bugün oyun oynamak için evlerinin önüne indi. Evin önünde arkadaşlarıyla bir süre oyun oynayan küçük çocuk aniden rahatsızlık geçirdi ve yere yığıldı.
8 yaşındaki çocuk kalp krizinden yaşamını yitirdi
Küçük çocuğu yere yığıldığını gören yakınları hemen yanına koştu ve Göçer'i hemen hastaneye yetiştirdi. Hastanede acil servise alınan çocuğun yapılan ilk belirlemelerde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Talihsiz çocuk doktoların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Son Güncelleme: 06.05.2021 11:17