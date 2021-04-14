8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde çarparak ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

Mersin’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 15 gün önce okul çıkışında yaya geçini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çarparak ölmesine sebep olan Zuhal G. tutuklanmıştı. Zuhal G.’nın 2 hafta sonra gerçekleştirilen ilk duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gerçekleştirilen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Online olarak katıldığı duruşmasında konuşan Zuhal G., 30 yılı aşkın bir süredir araba kullandığını belirterek ilk defa bir kaza gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunun ise çok ağır olduğunu söyledi. Çok üzgün ve bir o kadar da pişman olduğunu dile getiren zanlı normalde çok dikkatli bir şekilde araba sürdüğünün anlattı. Olay gününde oğlunu kurstan aldığını ve eve giderken ilk kez kullandığı yolda karşıdan gelen güneş ışınlarının gözünü aldığını ve yaya geçidini ve trafik levhalarını görmediğini anlattı. Olay hızını hatırlamadığını ancak fren yaptığında duramadığını olayın bir anda gerçekleştiğini anlattı. Çok pişman ve acı içerisinde olduğunu anlatan Zuhal G. beratını istediğinin dile getirdi.

‘Sanığın tutuklu yargılanması acıyı bir nebze de olsun hafifletecektir’

Müşteki avukatı Ömer Utku Yeşilkaya ise gerçekleşen kazanın yaya geçidinde gerçekleştiğinin altını çizerek kazanın 2 hafta önce gerçekleştiğini ve acıların daha taze olduğunu belirtti. Sanık Zuhal G:’nın tutuklu yargılanması acıyı bir nebze de olsun hafifleteceğinin altını çizdi. Olayın 'bilinçli taksir' olduğuna yönelik dilekçelerinde belirttiklerini ve Trafik Kanunu'nda bahsedilen sürücülerin okul çevresinde dikkat hükümlülüğü de gözetilmelidir sözlerini ekledi.

'Ailenin üzüntüsüne sebep olmuştur'

Mahkeme savcısı da mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakim, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı bir sonraki bir tarihe erteledi.

Ailenin Avukatı Ömer Utku Yeşilkaya mahkeme sonrasında verilen tahliye kararının bu kadar kısa sürede verilmiş olmasının, ailenin üzüntüsüne sebep olduğunu ve adalete olan güven duygusunu sarsıldığını belirterek, yargılamanın devam ettiğini ve davanın takipçisi olacaklarını aktardı.

Olay günü arabanın çarpmasıyla hayatını kaybeden 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan'ın Halası ve diğer öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullandığı, olayda gözaltına alınan sürücü Zuhal G.’nin sevk edildiği adliyede tutuklandığı ve sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. öğrenildi.

Yaşanan kazanın incelemeleri sürerken çevre işyerlerinden görüntülere alınarak incelenmeye başlandı. Alınan görüntülerde öğrencilerin yaya geçişinden geçtiği sırada bir otomobilin sol şeritten hızlı bir şekilde gelerek çocuklardan 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan’a çarptığı görünüyor.

