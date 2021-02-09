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8 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi açıklandı!

Gözler Çılgın Sayısal Loto çekilişlerine çevrildi! Her hafta devreden Çılgın Sayısal Loto, rekor bir ikramiyeyle çoğu kişinin hayallerini süslüyor. 8 Şubat 2021 akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

09 Şubat 2021 Salı 22:07
8 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi açıklandı!
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Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto’da rekor seviyeye ulaşan büyük ikramiye 108 milyon 508 bin 266 Türk Lirası oldu. 8 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 1-5-13-33-40-52 ve joker: 12 şeklinde sıralandı.

8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Haftada üç gün; Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde yeni haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. 21:30’da düzenlenen çekiliş www.millipiyangoonline.com sitesinde canlı olarak düzenlendi. Çekilişte 6 ve 5+1 bilen olmadı ve ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:07
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Anahtar Kelimeler:
çekilişSayısalLoto
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