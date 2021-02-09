8 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi açıklandı!

Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanla takip edilmeye devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto’da rekor seviyeye ulaşan büyük ikramiye 108 milyon 508 bin 266 Türk Lirası oldu. 8 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 1-5-13-33-40-52 ve joker: 12 şeklinde sıralandı.

8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Haftada üç gün; Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde yeni haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşti. 21:30’da düzenlenen çekiliş www.millipiyangoonline.com sitesinde canlı olarak düzenlendi. Çekilişte 6 ve 5+1 bilen olmadı ve ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.