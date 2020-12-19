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8 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep yoğun bakım patlaması görüntüleri

Gaziantep'te yaşanan olayda Koronavirüs yoğun bakım servisinde bulunan oksijen tüpü patladı. Patlamada 9 kişinin hayatının kaybettiği açıklandı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:11
8 kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep yoğun bakım patlaması görüntüleri
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Gaziantep’te meydana gelen yoğun bakım servisinde ki patlamadan acı haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs yoğun bakım servisinde yaşanan patlama sonrasında 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken olay oksijen tüpünün patlaması sonucu yaşandı bilgisi verildi.

Sabah saat 04.45’te Gaziantep Sanko Hastanesinde bulunan koronavirüs yoğun bakım servisinde yüksek akımlı oksijen cihazında yaşanan sorun sonrasında yangın çıktı. Patlama ve yangın sonrasında yoğun bakımda bulunan 19 hastadan 9’u hayatını kaybetti. diğer 10 hasta ise çevrede ki hastanelerin yoğun bakım servislerine sevk edildi.

Patlama sonrası ilk görüntüler

Patlama sonrasında çıkan yangında yoğun bakım servisi küle dönerken olayın yaşandığı Sanko Hastanesine çok sayıda ekip gönderildi. Serviste çalışmaların halen sürdüğü açıklanırken hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri belirlendi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Yoğun bakım servisinde çıkan yangında; Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatını kaybetti.



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYoğun BakımPatlama
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